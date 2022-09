"Error diplomático": críticas transversales a dichos de Boric sobre condicionar exportaciones de materias primas

El presidente aseveró que condicionar las exportaciones de materias primas podría ser usado como una forma de presión a países más desarrollados. AGENCIA UNO

Por: Aldo Lingua 01 de septiembre 2022 · 14:53 hs

En entrevista con la revista Times, el presidente Gabriel Boric advirtió que podrían condicionar las exportaciones de litio, cobre e hidrógeno a países más desarrollados que no cumplan con normas ambientales, como una forma de presión por parte del continente latinoamericano a las potencias extranjeras.

Sin embargo, sus dichos fueron criticados por otrora ministros de la ex Concertación, quienes lamentaron el lenguaje usado por el mandatario y la falta de tacto.

“Falta diplomática”

El ex ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno de Michelle Bachelet, Mariano Fernández, fue categórico al señalar que consideraba un desacierto las palabras del presidente Boric, dado que no se puede utilizar medidas de presión de ese tipo, y de forma pública, en las formas de llevar las relaciones exteriores de un país.

“Amenazar no es una buena idea por varias razones, en la primera porque algunos países se pueden sentir agraviados y preparen medidas que nos resulten poco gratas. Y lo segundo, si entre los más desarrollados, se siente que este lenguaje puede tener un efecto real en el corto plazo se dediquen a investigar sustitutos, como nos pasó con el salitre”, comentó Fernández en conversación con EL DÍNAMO.

Si bien minimizó el impacto de las palabras, las cuales creen que van a “pasar volando bajo”, el ex canciller sí ve en estas un nuevo error diplomático en lo que va del Gobierno de Gabriel Boric, sobre todo con las posturas que ha revelado el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada.

“Si hay una reiteración de este lenguaje y se combina con las políticas de relaciones internacionales que han llevado, puede ser un problema. Lo habitual en relaciones internacionales, sobre todo cuando han sido una parte importante del desarrollo de Chile, es que haya continuidad. Si hay alguna cosa que, como el señor Ahumada piense que hay que corregir, lo que corresponde es que en privado se habla con la contraparte. Se entra en una negociación y al final se presenta el resultado, pero no se anuncia cosas de manera imprecisa que parecen agresiva. Estos asuntos hay que manejarlos con mucha delicadeza y el presidente debería cuidar el lenguaje”, complementó el diplomático, militante de la DC.

Otro ex ministro que salió al paso de los dichos de Boric fue el economista Alejandro Micco, ex subsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Bachelet.

Micco acusó al presidente de soberbio y recomendó voltear la mirada hacia el país primero, antes de comenzar a amenazar a potencias mundiales. “Empezar a pedir que Chile, que es un país que está al sur del mundo empezando con la energía verde, empiece a poner condiciones a los países desarrollados que están más avanzados en este tema, me parece que está pisando en no sé dónde. ¿Empezarnos a poder nosotros que vamos a ser los salvadores del mundo? En Chile podemos comenzar a contaminar menos. Pero cuando tenemos 600 mil personas sin vivienda, me parece que estamos siendo un poco soberbios”, afirmó a radio Cooperativa.

“¿Podemos forzar a otros países que son más verdes que nosotros a tomar otra postura? Creo que no es el camino adecuado, gastamos mal los recursos que tenemos y le hacemos un flaco favor a las personas que más lo necesitan. Creo que fueron desafortunadas las palabras del presidente”, reiteró Micco.

Desde la derecha

Juan Carlos Jobet, ex biministro de Energía y Minería del gobierno de Sebastián Piñera y actual decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, también se refirió a los dichos de Gabriel Boric sobre la posibilidad de condicionar las exportaciones hacia países más desarrollados. "Soy escéptico de que nuestro rol pase por lo que sugirió el presidente Boric", aseguró a radio Pauta.

Sobre esa misma línea, Jobet señaló que "condicionar la venta de hidrógeno a que los países desarrollados hagan tal y cual cosa, no tiene mucha relación de cómo funcionan los mercados afuera". Agregó que esta acción "puede ser contraproducente para Chile. El mercado del litio se va a multiplicar por cuatro para el final de la década".