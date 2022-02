"Es bastante machista": Marcela Cubillos respondió si seguirá en Chile tras partida de Allamand a España

Esto, luego que su marido renunciara a la Cancillería para radicarse en España. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 07 de Febrero 2022 · 19:02 hs

Este fin de semana se conoció la renuncia de Andrés Allamand al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de la polémica generada por su prolongada ausencia en el país tras ser ratificado al frente de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Este organismo internacional tiene su sede en España, por lo que surgió la duda sobre el futuro de su esposa, la constituyente Marcela Cubillos, ya que el militante RN -quien además anunció su retiro de la primera línea de la política- deberá mudarse a Europa.

Ante esto, Cubillos se refirió a esta situación en redes sociales, donde acusó “machismo” por esta interrogante.

“La pregunta de si me quedaré en Chile o me iré a España es una pregunta bastante machista, pero la responderé”, indicó la ex ministra de Educación.

Marcela Cubillos agregó que "Andrés Allamand fue elegido en un cargo y yo fui elegida en otro. Profesionalmente cada uno en lo suyo, como corresponde”.