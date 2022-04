"Es un autócrata": Boric critica sin filtro a Putin por guerra con Ucrania

En palabras de Boric, Putin está haciendo una guerra de agresión que debe ser condenada por toda la comunidad internacional. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 06 de Abril 2022 · 10:26 hs

En medio de su visita a Argentina, el presidente Gabriel Boric se dio tiempo para conversar con los medios de comunicación locales y abordó la guerra entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo al mandatario chileno, su par ruso, Vladímir Putin es un “autócrata” y la comunidad internacional debe condenar el conflicto bélico.

En esta línea, señaló que la arremetida del presidente Vladímir Putin “es inadmisible y tiene que ser inadmisible para la comunidad internacional".

“Me parece que es un autócrata, creo que es evidente que está realizando una guerra de agresión", agregó Gabriel Boric en conversación con Infobae.

Respecto a las sanciones internacionales que se estudian contra Rusia, explicó que funciona “muy bien cuando se utilizan para presionar, por ejemplo, en este caso para terminar la guerra”, sin embargo, “cuando se termina perjudicando a todo un pueblo por las decisiones de unos pocos gobernantes, creo que también tenemos que ser capaces de revisarlas y que no son el mejor camino”.

Jinping, Maduro y Biden

Durante la entrevista con el medio argentino, Gabriel Boric también habló de otros líderes mundiales como Nicolás Maduro en Venezuela, Joe Biden de Estados Unidos y Xi Jinping de China.

Sobre el mandatario asiático, explicó que de momento “hemos tenido un intercambio solamente epistolar por ahora”.

Eso sí, destacó que a China “la tenemos que tratar de leer en una dimensión histórica más larga que es mucho más larga que la nuestra”.

“Nosotros hemos sido criados en un decálogo occidental que omite completamente el oriente. A China le empezamos a conocer desde la invasión de Manchuria en 1930 y antes no sabíamos casi nada”, destacó.

Respecto a Joe Biden, Gabriel Boric destacó que esté haciendo esfuerzos con los impuestos globales, ya que “esa es una agenda que desde América Latina debiéramos concordar una posición común”.

“Tuve la oportunidad de conversar con él (...) Una de las cosas que yo tengo absolutamente claro es que Chile no se puede subordinar a ninguna potencia y por lo tanto vamos a llevar adelante una política de autonomía en materia de alianzas internacionales que vamos a defender. Ahora evidentemente es evidente que ha tenido un montón de problemas y cuando uno ve el carácter de lo que ha devenido el Partido Republicano de Trump me imagino que debe ser muy difícil”, continuó.

Por último, sobre la situación en Venezuela con Nicolás Maduro, Boric recordó la visita del ex presidente Sebastián Piñera a Cúcuta y acusó que “¿colaboró eso? (...) Yo diría que no, entonces acá no se trata de quién se pone la capa y se vuelve el súper héroe y trata de tener mayor liderazgo”.

“Yo veo que lo del Grupo Internacional de Contacto en el caso de Venezuela es lo que más avance ha dado en el último tiempo. Porque es mucho trabajo que es silencioso y menos estridente”, agregó.