"Es un lugar insoportable…": Fuad Chahín renuncia a la Democracia Cristiana

En 2018, Chahín, fue elegido presidente de la Democracia Cristiana. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 03 de diciembre 2022 · 08:57 hs

Fuad Chahín oficializó su renuncia a la Democracia Cristiana (DC), partido donde militó por 30 años y y señaló que es "un lugar insoportable".

En entrevista con La Tercera, el ex diputado realizó duras críticas a la directiva del partido y al ambiente dentro de la colectividad.

“Ya no soy militante del partido. Renuncié el 1 de diciembre, el día de mi cumpleaños. Era el momento de iniciar un nuevo ciclo personal y político con la vuelta al sol que representa el cumpleaños”, comenzó diciendo Chahín.

“No voy a hablar mal del partido, pero creo que cuando se terminan normalizando las injusticias, el abuso, la persecución, en lugar de tomar medidas para remediarlo, creo que eso hace que exista una descomposición ética dentro del partido que hace que esto sea insalvable”, comentó el ex presidente de la DC.

“No solo hay un error en la línea política, sino que hay una parte de su dirigencia nacional e intermedia que lo único que quiere es que el partido vuelva al Estado, para ocupar espacios dentro de la administración del Estado y que harían cualquier cosa, destruir a cualquier persona, pasar por encima de las normas de convivencia interna para lograr ese objetivo. El partido es un lugar insoportable para militar”, agregó el abogado y ex convencional.

Junto a ello, añadió que "este partido venía hace rato en crisis. Lo que pasa es que algunos teníamos la expectativa de que Alberto (Undurraga) hiciera algo distinto, pero en lugar de corregir y rectificar, ha profundizado una actitud que nos ha llevado a este quiebre".

En relación sobre si sus inclinaciones políticas viraron hacia la derecha en la actualidad, el ex diputado DC indicó que "lamentable, el partido tiene un complejo de izquierda radical del cual yo no me siento interpretado. Eso no se trata de derechizarse, se trata de ser fiel a lo que es la DC".

En 2018, Fuad Chahín, fue elegido presidente de la Democracia Cristiana y en 2020 fue el único militante el partido en ser electo convencional constituyente.