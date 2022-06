Espinoza responde a reclamos de Vallejo: "Jamás hemos maltratado al ministro Jackson"

Espinoza junto con el senador Alfonso de Urresti. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 22 de junio 2022 · 10:29 hs

El senador Fidel Espinoza (PS) respondió este lunes a los reclamos de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien quien cuestionó las críticas de los legisladores socialistas hacia el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.

De acuerdo a lo informado por EL DÍNAMO la ministra de la Segegob intervino en el último comité político en el Palacio de La Moneda para dar cuenta de la “molestia oficial del Gobierno” con la actitud de los senadores Espinoza, Alfonso de Urresti y Juan Luis Castro.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se sumó al alegado y señaló que las críticas de los senadores socialistas contra Jackson “han sido injustas con maltrato y deslealtad”.

Espinoza, quien fue aludido en los reclamos, reaccionó y en una entrevista a radio Agricultura descartó cualquier tipo de maltrato en contra del ministro, cuestionando el “recado” entregado por la vocera en medio del comité político.

“Nosotros tenemos que hacernos respetar también, desde todo punto de vista. Creo yo que el Gobierno no puede pretender, a través de la vocera, enviarnos recados por nuestros actos o actuaciones que realizamos en el día a día en el Parlamento”, afirmó.

El senador agregó que las críticas contra Jackson han sido de carácter “netamente político”, señalando que "no pueden ser llevadas a un gabinete para que, a través de la presidenta del partido, nos pretendan reprender nuestro accionar, nuestros dichos. Eso no se condice con un Gobierno que ha pregonado siempre que la libertad de expresión es uno de los elementos principales de nuestro quehacer".

“Nosotros jamás hemos maltratado al ministro Jackson, pero sí hemos dicho que su accionar ha sido un accionar que tiene que mejorar muchísimo, porque efectivamente el trabajo prelegislativo ha sido malo, no ha sido positivo, no ha sido de diálogo, no ha sido concordante con los preceptos básico que tiene que tener un ministro Secretario General de la Presidencia”, agregó.

El congresista por la Región de Los Lagos también señaló que el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, tiene una opinión similar a la de los otros senadores, a pesar de la buena relación pública que mantiene con el ministro Jackson.