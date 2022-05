"Estoy aquí en solidaridad": Pamela Jiles visitó La Moneda y afirmó que Gobierno declaró "interdicta" a Izkia Siches

La diputada señaló que "es primera vez que este Gobierno me dirige la palabra". AGENCIA UNO/ARCHIVO

07 de mayo 2022

La diputada Pamela Jiles (PH) sorprendió durante este viernes al visitar el Palacio de La Moneda, en un hecho que ella misma calificó como un acto de “solidaridad sorora” hacia la ministra del Interior, Izkia Siches, quien ha enfrentado múltiples polémicas durante los casi dos meses que lleva el cargo.

La legisladora -que es una fuerte crítica al gobierno de Gabriel Boric- participó de la exposición de las nuevas políticas en materia de migración que busca impulsar el Gobierno, la que fue encabezada por la propia jefa de gabinete.

En el lugar, la periodista manifestó que “estoy aquí en solidaridad sorora con la ministra del Interior, la cual ha estado por lo menos durante quince días declarada interdicta por su propio Gobierno”.

“Como a mí me gusta que las mujeres saquen la voz y tengan una actuación activa, entonces vengo a apoyar esa dimensión de la ministra, a pesar de todas las metidas de pata y chambonadas. Me parece el colmo que este Gobierno feminista la tenga acallada y declarada interdicta durante más de quince días. Por lo tanto, me he hecho presente porque ella me invitó”, comentó Jiles en declaraciones consignadas por radio Bío Bío.

La congresista añadió que “es primera vez que este Gobierno me dirige la palabra. Es mentira lo que ha sostenido el ministro Jackson, en el sentido de que él hace trabajo prelegislativo y está en conversaciones con todas las bancadas y comités. Yo soy una jefa de comité y, hasta ahora, nadie me habla”.

La humanista aseguró además que quiere aportar para “sacar a la ministra de su especie de secuestro político en que la tiene su Gobierno. Creo que, a pesar de todo, tiene las condiciones suficientes como para retomar el camino del Ministerio del Interior”.

La diputada también mencionó que hay “mucho varón alrededor de ella (Siches) con diente largo” que buscaría reemplazarla.