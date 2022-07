"Estoy por el Apruebo": Bachelet confirmó su respaldo a la propuesta de nueva Constitución

La ex mandatario decidió no repostular a un nuevo periodo en su cargo en la ONU. AGENCIA UNO/ARCHIVO

20 de julio 2022

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, confirmó este miércoles que votará por la opción Apruebo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Durante su visita a Perú, la ex presidenta fue consultada sobre su posición frente a los comicios, citando la canción “El breve espacio en que no estás” de Pablo Milanés para explicar por qué respaldará la propuesta entregada por la Convención Constitucional.

“Tengo una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre, lo he dicho antes, estoy por el Apruebo. Lo he dicho también, en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé. Entonces, yo sí estoy con el Apruebo”, expresó.

Esta no es la primera vez que la ex mandataria se muestra a favor del proceso, ya que en mayo pasado señaló que la nueva Carta Fundamental busca “ofrecer un nuevo contrato social basado en plurinacionalidad”, por lo que espera su aprobación.

La postura de la militante del PS se distanció a la de los otros ex presidentes de la Concertación, quienes mostraron algunos reparos a la propuesta de la Convención. Ricardo Lagos (PPD) planteó que independiente del resultado del plebiscito se deberían establecer reformas por la “falta de consenso” del texto, mientras que Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) anunció directamente que votará Rechazo.

Michelle Bachelet decidió no repostular a un nuevo periodo en su cargo en la ONU, por lo que debería volver al país durante los próximos meses.

Aun así, el rol de la ex jefa de Estado en la campaña por el Apruebo quedó en duda, especialmente luego que se conociera de su cambio de domicilio electoral a Ginebra, que le impediría viajar a Chile para sufragar.