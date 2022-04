Evelyn Matthei aseguró que aunque gane el Apruebo la nueva Constitución "no va a durar nada"

La jefa comunal también analizó las declaraciones de Joaquín Lavín sobre el estado de la centroderecha. AGENCIA UNO/ARCHIVO

06 de Abril 2022

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), criticó el trabajo de la Convención Constitucional y aseguró que a pesar de un posible triunfo del Apruebo en el plebiscito de salida el nuevo texto constitucional "no va a durar nada", ya que tendrá que ser modificado al poco tiempo de su implementación.

En una entrevista a radio Infinita, la jefa comunal analizó los resultados de las últimas encuestas, las que por primera vez mostraron una ventaja del Rechazo sobre el Apruebo de cara a los comicios fijados para el 4 de septiembre.

“A mí lo que más me inquieta es que los constituyentes han perdido paulatinamente el respeto de la ciudadanía. Eso lo encuentro súper grave, porque es muy difícil de recuperar. Se han dado demasiados lujos, uno ve un señor que parte cantando en forma bastante desafinada el pluri Chile y otros que además hasta lo aplauden”, señaló.

Matthei agregó que los convencionales “están tratando de poner en una Constitución temas que debieran estar en un reglamento o en una circular”, asegurando que ninguno entiende lo que ocurrirá con la nueva Carta Magna “en la vida cotidiana”.

“Efectivamente el Apruebo y el Rechazo todavía pueden sufrir cambios. Pero aunque se apruebe, esta es una Constitución que no va a durar nada y por tanto, se apruebe o se rechace, yo creo que ya hay que empezar a mirar cómo se va a modificar aquello que se apruebe, porque con esa una Constitución no vamos a poder vivir”, manifestó la ex senadora y ex ministra del Trabajo.

La alcaldesa también tuvo palabras para los dichos del ex jefe comunal de Las Condes y ex candidato presidencial del gremialismo, Joaquín Lavín, quien planteó que la centroderecha debía recoger “otras banderas” que han sido recogidas por la izquierda como el medio ambiente y el género.

“Los partidos de centroderecha se han quedado desconectados con los problemas actuales. No están atacando los programas de la mujer como debieran y no tienen preocupación por el tema del agua y la diversidad, por ejemplo”, señaló Matthei.

La autoridad añadió que los partidos de su sector “siguen defendiendo políticas que podrían haber sido muy buenas hace 30 años. Los veo muy reactivos y atrincherados en esas políticas”.

De todas maneras, la ex legisladora cuestionó los dichos del ex alcalde. “Le tengo mucho cariño en lo personal a Joaquín Lavín, pero le ha hecho un tremendo daño a nuestro sector. No me gusta la gente que hace lo que sea necesario con tal de subir 1 o 2 puntos más aunque eso signifique un daño muy grande al sector”, comentó.