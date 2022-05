Evópoli expulsó de su bancada a diputado que respaldó acusación contra Allamand

Lee fue elegido como diputado por el disuelto partido PRI. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Evópoli decidió expulsar de su bancada al diputado independiente Enrique Lee, quien fue uno de los 11 diputados que durante el miércoles presentó una acusación constitucional en contra del ex canciller Andrés Allamand.

El libelo -que fue impulsado por legisladores como Pamela Jiles (PH) y Gaspar Rivas (PDG)- apuntó al eventual "notable abandono de deberes" que habría cometido el ex ministro al dejar el gabinete en febrero pasado para asumir como secretario general de la Comunidad Iberoamericana, justo en medio de la crisis migratoria en el norte del país.

El diputado Francisco Undurraga aclaró que “como bancada de diputados de Evópoli no compartimos los argumentos de fondo y forma de la presentación realizada en contra del ex canciller, por lo cual no nos adherimos a dicha acusación y tenemos la profunda convicción que dicha presentación no tiene asidero jurídico ni político”.

Tras agradecer “los gestos personales” que ha tenido Lee hacia la bancada, Undurraga ratificó que el independiente dejará el grupo parlamentario debido a que "no compartimos ni vamos a avalar una acusación constitucional en este minuto.

“La democracia hay que cuidarla, y si nosotros abrimos la puerta para que las acusaciones constitucionales empiecen a volar al interior de esta Congreso no vamos a estar contribuyendo a la paz y al proceso de reflexión que debe vivir Chile durante este periodo para llegar al plebiscito lo más informado posible”, complementó el parlamentario.

Enrique Lee fue elegido como diputado por el distrito 1 de la región de Arica y Parinacota como representante del Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI), colectividad que se disolvió tras no alcanzar la votación y el número de congresistas mínimos exigidos por la ley.

Ante esta situación, el parlamentario se unió como independiente a la bancada de Evópoli, formando parte de Chile Vamos, coalición que anteriormente lo había llevado como candidato a gobernador regional por Arica.