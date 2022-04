Ex Concertación se cuadra con Izkia Siches tras polémica por denuncia falsa

Álvaro Elizalde, presidente del Senado y del PS, junto con la ministra Siches. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 07 de Abril 2022 · 14:01 hs

Algunas figuras de la ex Concertación se cuadraron con la ministra del Interior, Izkia Siches, quien enfrenta una polémica luego de haber entregado una denuncia falsa sobre una supuesta fallida expulsión de migrantes, de la que tuvo que retractarse.

El hecho surgió luego que la secretaria de Estado señalara a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados asegurara que un avión de la FACh lleno de migrantes que serían expulsados, regresara con todos sus pasajeros.

“Identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron a Venezuela retornó con las mismas personas, con todos los pasajeros expulsados, y eso es algo que no teníamos idea”, aseguró la secretaria de Estado en la instancia parlamentaria.

La replica del gobierno anterior llegó rápidamente. El ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, precisó que “cada vuelo que se realizó, fue en base a una rigurosa acreditación y autorización del país receptor, siendo los únicos que iban y regresaban, los funcionarios de la PDI que obviamente estaban a cargo de la seguridad del vuelo”.

Ante esto, Siches expresó que “hoy en la comisión de seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados emití información incorrecta”. ”Por esto, en espíritu republicano pido mis más sinceras disculpas a Rodrigo Delgado y su equipo", agregó.

El respaldo de la centroizquierda

Los primeros respaldos a Siches vinieron de parte de integrantes de partidos que conformaron parte de la Concertación, entre ellos los que forman parte del gobierno a través de la alianza Socialismo Democrático (PS, PPD, PR y PL) y la Democracia Cristiana, que no forma parte de la administración de Gabriel Boric.

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador socialista y también ex titular del Interior, José Miguel Insulza, quien en una entrevista a Tele13 Radio comentó que “evidentemente ella fue mal informada. Le recomendaría que se preocupara de quién la asesora en estos casos…alguien tiene que haberle informado eso. No creo que haya inventado eso, ni mucho menos”.

“A mí me gusta la gente que cuando comete un error da la cara y dice cometí un error, lo siento ojalá no pase con mucha frecuencia. No la voy a criticar por eso. Ellos tienen que preocuparse mucho de que la asesoren adecuadamente. Eso es lo principal”, agregó.

Otro apoyo de la centroizquierda provino desde el presidente del Senado y timonel del PS, Álvaro Elizalde, quien destacó que "la actitud que ha tenido (la ministra) de reconocer hidalgamente el error. Es una actitud muy valiente que muchas veces se echa de menos en este tipo de situaciones”.

“Lo importante es que se adopten las medidas para el chequeo y verificación de la información, más aún cuando esta se entregó en una sesión de una comisión de la Cámara de Diputados”, agregó.

Uno de los blindajes más sorprendentes fue el que entregó la senadora DC Ximena Rincón. La parlamentaria, que hace algunos meses dijo que “tomaría palco” frente a los problemas del nuevo gobierno, entregó un mensaje en su cuenta de Twitter apoyando a la ministra.

"El país está en crisis económica, seguridad y política, seguir pegándole a una ministra Siches

cuando lleva menos de un mes y ya se disculpó por los dichos no tiene sentido", señaló la congresista, agregando que el gobierno anterior “tuvo tres ministros que cometieron errores más graves y no hubo este escarnio”.



“Ahora debemos seguir mirando hacia delante y trabajar en conjunto por superar los problemas que aquejan a la ciudadanía”, complementó.

Desde el PPD, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, reconoció que “no es bueno que las autoridades de Gobierno tengan que estar retractándose y pidiendo disculpas públicas por sus propios actos y dichos de forma permanente y sistemática”.

A pesar de esto, el legislador rechazó los anuncios de las bancadas de derecha, que están planteando una posible acusación constitucional contra Siches.