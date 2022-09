Ex constituyente Nicolás Núñez: "¿Cómo amanecieron mis rechazonas dueñas que casa que no se les pagará ni uno?"

"¿Ya subió la plusvalía de sus segundas casas en la playa? ¿Cómo van esas inversiones en Panamá? ¿Ya revisó los indicadores de bolsa el día de hoy? ¿Compró o vendió acciones? ¿Miami amaneció bonito?". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 07 de septiembre 2022 · 17:38 hs

El ex constituyente Nicolás Núñez, quien alcanzó notoriedad en la Convención por votar desde la ducha y sacar una guitarra para cantar temas de Chayanne en plena sesión, lanzó duros dardos contra la ciudadanía tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.

Núñez se valió de las redes sociales para disparar: "¿Cómo amanecieron mis señoras rechazonas dueñas que casa que no se les pagará ni uno por las labores domésticas realizadas? ¿Cómo van esas lagunas previsionales?".

"Aproveche de ir a hacer alguna actividad deportiva, vaya al cerro, antes que se lo cierren y terminen de llenarlo de paltos o pinos", agregó Núñez.

El ex convencional recibió el mensaje de una mujer que le señaló que deberá continuar pagando por el tratamiento de su hijo con TEA. Frente a estas palabras, Nicolás Núñez expresó que "esto es lo que me duele, país indolente y egoísta. No me pidan que me calme o que tenga tranquilidad".

"Si ve a un político muy calmado o con falsa resignación dando vuelta la página rapidito es porque simplemente está pensando en sus futuras elecciones. Yo no. Es humano sentir rabia, pena y dolor cuando lo que rechazaste fue esto", puntualizó.

Tras esto, continuó con su diatriba contra la gente: "¿Ya subió la plusvalía de sus segundas casas en la playa? ¿Cómo van esas inversiones en Panamá? ¿Ya revisó los indicadores de bolsa el día de hoy? ¿Compró o vendió acciones? ¿Miami amaneció bonito?".

“Ya eché ajuera (sic) todo lo que tenía que echar. Ya despotriqué (sic) contra el mundo. Hágalo, es un ejercicio sano”, puntualizó.

Las polémicas de Nicolás Núñez

Nicolás Núñez protagonizó dos hechos curiosos en la Convención Constitucional, uno fue votar desde la ducha, conectándose de manera telemática desde el baño de su casa, ante lo cual le pidieron que apagara la cámara de su celular para evitar imprevistos.

Núñez se excusó asegurando que “no hemos parado” en su labor en comisiones. “Pido disculpas si mi actuar fue impropio, pero mi obligación y responsabilidad es votar sea cual sea la circunstancia”.

Pero esto no fue todo, ya que en su primer discurso en la Convención, sacó una guitarra para cantar temas de Chayanne.