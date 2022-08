Ex convencional Beatriz Sánchez confiada en un triunfo: "Creo que va a ganar el Apruebo"

En el acto participaron distintos representantes de la campaña del Apruebo, entre ex convencionales, diputados y el alcalde Jadue. AGENCIA UNO

Por: Aldo Lingua 24 de agosto 2022 · 19:43 hs

Beatriz Sánchez, la ex convencional y ex candidata presidencial del Frente Amplio, asistió al acto del Apruebo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde compartió con los alumnos y mandó un mensaje para trabajar y convencer a los votantes indecisos para inclinarse por su opción.

“Yo nunca pensé que iba a estar viva para ver el cambio de Constitución. Yo pensé que me iba a morir con la Constitución de Pinochet”, les dijo la referente del Frente Amplio a los asistentes, entre los que se encontraban Daniel Jadue, Fernando Atria, Rodrigo Mallea, entre otros.

Beatriz Sánchez: “Ha sido una campaña intensa”

“Yo he estado en la calle desde mucho antes que comenzara la campaña como tal, aprovechando las semanas distritales, y creo que esta es una elección que va a estar muy reñida. Creo que va a ganar el Apruebo, pero es muy difícil hacer una proyección porque no estamos acostumbrados a los plebiscitos. Y este no es un plebiscito de sí o no, es uno en que se discute un texto de mucho contenido y muchos temas", dijo a EL DÍNAMO.

Sánchez aseguró que consideraba que el principal objetivo de la campaña del Apruebo ha sido salir a hacer conversación sobre la propuesta constitucional, para debatir los temas que en ella se plasman.

“Es bueno que estos temas se conozcan, que la propuesta se pueda entregar, que la ciudadanía la pueda compartir, reflexionar. Esta ha sido una campaña intensa. A mí me ha gustado cómo se ha ido generando la conversación”, explicó.

La ex candidata presidencial dijo que estaba muy contenta de ver la “evolución que ha tenido la conversación en la calle”, en la cual dice lleva nueve semanas. Sobre los temas que más se discuten, Sánchez aseguró que los derechos sociales eran el tema que más se repetía en las distintas instancias y que generaban mayor inquietud entre los votantes.