Ex convencional Hube (UDI) revela presiones de Gabriel Boric en mensajes privados

Por: Cristián Meza 29 de julio 2022 · 17:28 hs

La discusión por la nueva propuesta constitucional sumó un nuevo capítulo, luego que se conociera el mensaje enviado por el Presidente Gabriel Boric a la ex convencional UDI Constanza Hube para cuestionarla por su postura respecto a la vivienda.

“Hola, Constanza. ¿Por qué afirmas que cuando yo digo derecho a vivienda digna, estoy negando que esta sea propia?", fueron las palabras que el Mandatario le envió el pasado miércoles a Hube.

Frente a esto, la abogada le replicó "porque usted mismo, Presidente, dijo que hay que cambiar el paradigma del sueño de una vivienda propia al acceso a una vivienda digna. Leo, además, su Programa Habitacional de Emergencia y coincide bastante con su Constitución. Ojalá este mismo interés que tiene en responderme se lo dedicara a los millones de chilenos que hoy están desamparados por la inseguridad, crimen organizado, narcotráfico, inmigración descontrolada y aumento de precios”.

“Si usted y su gobierno le pusieran el 10% de empeño que le ponen a la campaña del Apruebo, las cosas estarían bastante mejor”, cerró Constanza Hube.

Este mensaje fue viralizado entre los miembros de derecha de la Convención, siendo compartido en redes sociales por el ex intendente RN y otrora convencional Harry Jürgensen, quien posteriormente borró la publicación.

Pero la conversación entre Boric y Hube no quedó ahí, ya que este jueves el jefe de Estado le señaló: "Eres una mujer inteligente, Constanza. Sé que en el fondo estás consciente de la deshonestidad intelectual de tu comentario. Yo no creo ni jamás he creído que hay que privar el acceso a vivienda en propiedad. Saludos”.

“Perdón, Presidente, pero el deshonesto es usted y su gobierno, que está obsesionado con hacer campaña por el Apruebo, que se toma el tiempo en contestarme (en privado más encima), cuando debiera estar desvelado preocupado por las personas y familias que lo están pasando mal, y que con esta Constitución estarán peor”, fueron las duras palabras de la abogada UDI al Presidente Boric, según detalló La Tercera.

Constanza Hube cerró la conversación apuntando que "usted quiere que las personas dependan del Estado, y eso le preocupa mucho más que lo verdaderamente importante, que es que el Estado esté al servicio de las personas. Se le ha olvidado que usted es jefe de Estado, no jefe de campaña. Que de usted depende que las personas estén seguras. Usted no ha tomado conciencia de eso. Me encuentro en la macrozona sur. Lo invito a que se interiorice del drama que viven las familias, cuyos niños tienen que usar chalecos antibalas al interior de sus casas para protegerse de lo atentados, familias que lo han perdido todo, porque se han tomado sus casas y terrenos. Lo invito a que deje de gobernar por Twitter, a que deje de hacer campaña y a que se preocupe de su trabajo principal: darle seguridad a los chilenos”.

Hube aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras a Boric en su cuenta de Twitter, acusándolo que "tiene el mismo afán de los convencionales de izquierda que interpretan a su antojo lo que dice el texto de la Convención. La realidad es que se rechazó una y otra vez el derecho de acceso a la vivienda propia, y la única certeza que se entrega es la tenencia”.