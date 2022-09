Ex convencional Jaime Bassa califica al Rechazo de “retraso”

El ex vicepresidente de la Convención fue consultado sobre cuál sería el eventual plan que se presentaría si es que no gana el Apruebo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 04 de septiembre 2022 · 14:51 hs

En medio de la jornada electoral de hoy, donde se lleva a cabo el Plebiscito de Salida, el ex convencional Jaime Bassa, durante una transmisión de la radio Biobío, se refirió al Rechazo como “retraso”.

El ex vicepresidente de la mesa fue consultado sobre cuál sería el eventual plan que se presentaría si es que no gana el Apruebo.

“Esto le da estabilidad a los procesos políticos y sociales de los próximos años. En cambio, el retraso, perdón, el Rechazo, no tiene claridad respecto de qué es lo que quiere. No sabe si va a haber Convención o no. No quiere reconocer el papel que tendrá el Congreso”, dijo Bassa, en una entrevista en vivo mientras esperaba para votar.

Agregó que “la incertidumbre que ha abierto el Rechazo es una incertidumbre que le hace daño al país, estamos en un momento complejo en términos económicos, sociales, sanitarios, en términos mundiales incluso. Lo que el país necesita en este momento es certeza y la única certeza que tenemos hoy sobre la mesa es el Apruebo, es la propuesta de nueva Constitución que entre todas y todos hemos estado estudiando”.

¿Quién es Jaime Bassa?

Jaime Bassa, abogado constitucionalista de profesión, llegó al ojo público al asumir el rol de vicepresidente de la primera mesa de la Convención Constitucional, sirviendo bajo Elisa Loncon. Fue elegido en una reñida contienda que duró varias horas.

Luego, al terminar el trabajo de la Convención, el ex convencional asumió el rol de uno de los voceros del Apruebo, convirtiéndose en uno de los rostros fuertes y asociados a la imagen de la nueva propuesta constitucional.

Actualmente, ejerce como profesor de derecho constitucional en la Universidad de Valparaíso, donde también es director del Departamento de Derecho Público Además, es director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso.