Ex convencionales alistan despliegue de campaña de cara al plebiscito y proyectan sus días tras el término de la Convención

El texto final de la Constitución fue entregado este lunes durante una ceremonia en el ex Congreso.

Por: Rafael Carneiro 04 de julio 2022 · 09:26 hs

Poco antes de la ceremonia de entrega de la propuesta de la nueva Carta Magna, los convencionales que acudieron este lunes al ex Congreso Nacional adelantaron lo que viene para ellos tras un año de trabajo en la Convención Constitucional.

Representante de los Pueblos Originarios y quien presidió el órgano redactor en su primera etapa, Elisa Loncon dijo que iniciará un despliegue con el objetivo de socializar el texto de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre.

“Sigo siendo yo ciudadana, pero una ciudadana comprometida con el proceso democrático, por cuanto yo voy a hacer todos los esfuerzos de llegar a todos los rincones de Chile hasta donde más pueda”, afirmó Elisa Loncon, que también aseguró que "hará todos los esfuerzos para llevar el texto a los territorios”.

La constituyente del Colectivo Socialista, Malucha Pinto, planea algo similar. “Ahora hay un texto en la mano al que vamos a recurrir y nos vamos a desplegar por los territorios, despejar dudas e incertidumbres”, aseguró.

El representante de Evópoli, Hernán Larraín Matte, en tanto, se refirió a la posibilidad de que el texto acordado por los 154 convencionales sea rechazado y dijo que se debe visar un nuevo proceso. “Debemos habilitar un nuevo plebiscito”, sostuvo el constituyente, reconociéndose como “defraudado”.

Benito Baranda (Independiente), a su vez, defendió la labor del órgano redactor y sostuvo que “con este texto profundizamos la democracia, garantizamos un catálogo de derechos (…) y repartimos el poder”.

“Voy a hacer uso de mi seguro de cesantía y trabajaré por el Apruebo”, adelantó.

Respecto a la idea de sectores de la ex Concertación que, si bien no quedaron conformes con el texto, están por “aprobar para reformar”, la constituyente y ex candidata presidencial del Frente Amplio Beatriz Sánchez, quien desdramatizó los eventuales cambios. “El Apruebo es a lo que vamos, si alguien busca modificar el texto, perfecto”, dijo, asegurando que “no vinimos a poner candados sino que a habilitar discusiones”.

Constanza Schönhaut expresó una idea similar. Ella aseguró que no temía a la democracia y comentó que el texto puede ser perfectamente ajustable.