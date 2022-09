Ex convencionales disparan contra Jorge Baradit: "Es patético que se dedique a lucrar escribiendo cahuines"

“Hoy alguna prensa se concentra en un detalle menor para esconder lo realmente importante, nos enemistan y algunos pican”, respondió Baradit. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 12 de septiembre 2022 · 19:48 hs

Las palabras de Jorge Baradit, quien confirmó en su último libro que sí se concretó una fiesta de constituyentes en un hotel en Concepción, sacó ronchas en varios ex integrantes del organismo.

Y es que en su texto La Constituyente, Baradit consignó que “sorprendido, pero sobre la marcha, le hice un chiste acerca de la piscina y me confirmó que en efecto había ocurrido así, que él había nadado sin autorización, de noche, en instalaciones cerradas del hotel como parte de los festejos. Sonreí, pero me quedé helado. Él suponía que yo era parte de los que sabía. En ese instante supe que estaba emocionalmente fuera del grupo”.

Estas palabras no cayeron nada de bien en otrora convencionales, donde Manuela Royo lanzó duros epítetos contra Baradit.

“Ni idea qué pasó ese día en el hotel, muy lejos de mi interés carretear con los varones de la Convención. Lo que si, bien patético salir a hacer publicidad y lucrar divulgando cahuines de la Convención. Y que decir, de historiografía nada, pura farándula barata", indicó la abogada en redes sociales.

Manuel Woldarsky, ex integrante de la ex Lista del Pueblo y sindicado como uno de los participantes de la celebración, expresó a Emol que "me parece preocupante que haya hecho una acusación y no haya dado los nombres de los responsables. Fuimos involucrados en un escándalo y ni siquiera estaba presente en el lugar. Yo por lo menos reafirmo que no estuve ahí".

Una postura más beligerante tomó Ingrid Villena (ex Lista del Pueblo), quien apuntó que “mientras una trabajaba más de 18 horas diarias x un año escribiendo la propuesta de NC otros escribían libros paralelos y más encima con puros cahuines. Paren wey ya fue la Convención (sic). Baradit espero que cuentes todo lo que lloraste porque no te dejamos escribir el preámbulo”.

Ante los cuestionamientos, Baradit declaró en redes sociales que “el libro aborda un año completo de convención, los obstáculos, los bloqueos, las agresiones y las dificultades para realizar nuestro trabajo”.

“Hoy alguna prensa se concentra en un detalle menor para esconder lo realmente importante, nos enemistan y algunos pican”, sentenció.