Ex convencionales siguen sumando cargos públicos: Natividad Llanquileo llega al municipio de San Antonio

Por: Cristián Meza 07 de octubre 2022 · 19:57 hs

Natividad Llanquileo es el último nombre de la otrora Convención Constitucional en llegar a un cargo público, luego que fuera anunciada como funcionaria de la municipalidad de San Antonio.

Según detalló Ex-Ante, una de las integrantes de la Coordinadora Plurinacional fue contratada por la alcaldesa Constanza Lizana (IND), cercana a su par de Valparaíso, Jorge Sharp.

Llanquileo, quien comenzó sus funciones a honorarios en agosto pasado, recibe un salario de $1,5 millones por "apoyar y ejecutar acciones del programa para la promoción de la participación ciudadana en el territorio. Realizar acciones de sensibilización y difusión del programa”.

Tras el triunfo del Rechazo, la ex convencional disparó contra los sectores más vulnerables, planteando que “nos jodieron de nuevo. No pudimos combatir ante tanto poder. No justifico a las poblas que se sienten condominios. No justifico a nadie”.

Chile despertó. Fue solo un sueño. Tuvimos una oportunidad única, pero remetimos. Más del 60% dijo estar bien como están. Excelente por ustedes. Pero sigo viendo desclasados, racistas, homofóbicos y mucho individualismo", argumentó.

Natividad Llanquileo, de 38 años, congeló sus estudios de Derecho a los 26 años para convertirse en la vocera de los comuneros mapuche que estaban en prisión en 2011 y que iniciaron una huelga de hambre, donde se encontraban dos de sus hermanos.

Tras titularse de abogada siguió vinculada a la causa mapuche, siendo presidenta del Centro de Investigación y Defensa Sur en 2018.

Su labor en la Convención Constitucional se centró en la defensa de la autodeterminación de los pueblos originarios, además de cumplir funciones en las comisiones de Reglamento; Sistema de Justicia; Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional; Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad; y Armonización.

La llegada de diversos ex convencionales al Gobierno y a municipalidades como Valparaíso, donde Sharp contrató a varios miembros del polémico comando Apruebo Reformar -a cargo del show de Las Imperdonables en Plaza Victoria- ha generado una serie de críticas.