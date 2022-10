Ex director de Migraciones de Piñera cuestiona política de inmigración de Boric

Bellolio cree que existe un doble estándar entre lo que el Gobierno decía cuando era oposición a lo que hace ahora. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 17 de octubre 2022 · 11:33 hs

El pasado jueves el presidente Gabriel Boric mandó un mensaje a los migrantes irregulares que se encuentran en el país. “A quienes estén en situación irregular: o se regularizan o se van. Y a quienes hayan cometido delitos derechamente se tienen que ir”, dijo.

La ministra del Interior, Carolina Tohá ese mismo día, pero más temprano, declaró que “el Gobierno del presidente Boric tiene en proceso un número de expulsiones (de migrantes) superior al que han tenido todos los gobiernos anteriores”.

Sin embargo, matizó el comentario explicando que los requisitos para llevar a cabo las expulsiones hacen que sea difícil concretarlas. “Hoy día tenemos en proceso más de mil expulsiones, 400 y tantas de ellas ya tienen realizada la primera notificación presencial, el problema es que la ley hoy día exige dos notificaciones presenciales”, explicó.

En este contexto, en una entrevista en Radio Duna, el ex director del Servicio Nacional de Migraciones de Sebastián Piñera, Álvaro Bellolio, criticó los dichos de la actual administración y sus políticas de inmigración, asegurando que nos encontramos en una situación “muy compleja".

Sobre los dichos de la ministra Tohá, Bellolio aseguró que las notificaciones presenciales no son un tema nuevo, sino que ha sido algo que han tenido que sortear todos los gobiernos, y que esto no detuvo, en su minuto, los procesos de expulsión. “Las notificaciones presenciales también venían de antes, la ley anterior era de 1975 y se sacaron igual 26 vuelos, se expulsaron a 1.400 personas”, afirmó.

También aseguró que durante el gobierno anterior había mejor coordinación con la PDI, lo que facilitaba los procesos. El problema, a su parecer, es el alto número de personas que continúan en el país pese a tener una orden de expulsión activa. “Hay que entender que hay 20 mil personas con expulsiones pendientes, por supuesto algunos ya con más de 10 años, que probablemente generaron un arraigo, judicializar es muy difícil”, complementó Bellolio.

El ex director de Migraciones criticó también el aparente doble estándar del actual gobierno, pues están realizando acciones que criticaron cuando eran oposición. "Uno ve que el presidente Boric, que el subsecretario Monsalve llevaron al Tribunal Constitucional la Ley de Migraciones para evitar que los extranjeros sean reconducidos a fronteras, es decir si ingresan clandestinamente no puedan volver. Ellos quería eliminar esa facultad, y vemos que en abril la primera resolución que saca el Servicio de Migraciones dice que si un extranjero ingresa clandestinamente por Bolivia, no boliviano, no puede ser reconducido", aseveró.

“Ideológicamente durante muchos años criticaron las expulsiones administrativas, le echaron la culpa a la sociedad y hoy en día, cuando nuevamente empezamos a hablar de ‘se regularizan o se van’ es eso, ellos han planteado durante muchas veces que el cómo entrar a Chile da un poco lo mismo, sino el acceso a derechos en Chile, y para eso avanza en la regularización”, complementó.

Sobre los dichos de expulsión del presidente, Bellolio no los considera “tan duros”, puesto que “en la lógica que lo que hace el presidente es un poco similar a lo que hace su programa, él dice 'o se regularizan o se van’, por lo tanto dejando abierta la opción, o proponiendo la opción, de regularizar a quien está clandestinamente”. Así mismo, cree que esta opción crea un “escenario muy complejo” que es vuelva un problema más difícil de controlar.