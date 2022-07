Ex director del INDH criticó la propuesta de nueva Constitución: "No puedo estar con este proyecto"

Sergio Micco afirmó que una de las principales falencias de la propuesta constitucional es que consagra muchos derechos sociales y no suficiente fuerza para la defensoría. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 24 de julio 2022 · 11:34 hs

El ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, criticó severamente la propuesta de nueva Constitución, acusándolo de no incluir los deberes de los ciudadanos.

“No puedo estar con este proyecto de Constitución. Para mí no es baladí que en este escrito no aparezcan los deberes. Esa propuesta constitucional, esa cultura que promueve que todos los habitantes de Chile reclamemos por nuestros derechos individuales, todo se le pide al Estado que lo garantice, eso no va a funcionar”, afirmó en entrevista con el diario El Mercurio.

Además, el ex director del INDH afirmó tener problemas con el concepto de pluralismo jurídico que plantea la propuesta constituyente.

“Nosotros como consejo, en un acuerdo unánime, dijimos que para que haya una institucionalidad fuerte de derechos humanos, primero tiene que haber una y no varias. Además que, para garantizar el pluralismo, es mejor contar con un órgano superior colegiado, no unipersonal”, afirmó.

La principal crítica de Micco a la propuesta de nueva Constitución, tiene que ver con la gran cantidad de derechos sociales que consagra en contraste con las pocas medidas de protección, a su parecer, que contempla. En ese sentido, fue muy crítico en la forma en la que se piensa en la defensa de los DD.HH. en el proyecto.

“Por último, que se requiere de un método de elección de los integrantes de esa defensoría que garantice la autonomía de todo poder social o político. Con este proyecto, el defensor será elegido a propuesta de una terna de organismos de derechos humanos, y una mayoría política circunstancial del Congreso de las Diputadas y Diputados, más la Cámara de las Regiones", sostuvo.

Agregó que "el poder se concentra demasiado y, en el caso de la defensoría, es clarísimo el problema. ¿De qué sirve consagrar una gran cantidad y diversidad de derechos humanos, si un organismo central en su protección es débil en la consagración de su autonomía y pluralismo? La institucionalidad de derechos humanos que se establece adolece de enormes riesgos. No puedo estar de acuerdo”, aseguró.