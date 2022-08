Ex dirigentes de la Concertación escriben carta contra la intolerancia de sectores de izquierda de cara al plebiscito

La carta fue firmada por ex dirigentes de la Concertación como Felipe Harboe, José Joaquín Brunner y Fulvio Rossi. AGENCIA UNO/ARCHIVO

24 de agosto 2022

Un grupo de ex dirigentes de la Concertación escribieron una carta en contra de la “intolerancia política” y el clima de confrontación que se ha visto durante la campaña por el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

El texto fue firmado por figuras como Felipe Harboe, José Joaquín Brunner, Fulvio Rossi, Víctor Manuel Rebolledo, Óscar Guillermo Garretón, Mario Waissbluth y Jorge Tarud, varios de los cuales han expresado su rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional.

En la misiva, los ex dirigentes señalaron que “particularmente en grupos de izquierdas, se ha ido asentando la reprobable conducta de otorgar y quitar certificados de buena conducta progresista, destituyendo a quienes piensen y expresen su rechazo o aprehensiones a un proyecto constitucional ampliamente reconocido como malo o deficiente, incluso por algunos de los propios sectores que lo apoyan, y que recientemente se comprometieron a reformarlo una vez aprobado”.

“Abiertamente se llama traición, incluso entrega al pinochetismo, al derecho a disentir del texto emanado de una convención constituyente frustrante”, expresaron.

Los adherentes a la carta plantearon que “esa manera de actuar no corresponde a una izquierda moderna y democrática, que acepta y valora el pluralismo como bien insustituible de la democracia y que ha condenado, desde hace muchos años, las prácticas dogmáticas propias de atroces experiencias, como las purgas del estalinismo o la persecución a las ideas y acción de la izquierda socialdemócrata y sus exponentes, tachados históricamente como renegados".

Los ex concertacionistas aseguraron que mantienen su compromiso de apoyar el acuerdo constitucional de noviembre de 2019, enfatizando que "no necesitamos, no pedimos ni aceptamos certificaciones de nuestro compromiso progresista, de nuestros anhelos de justicia social, de una sociedad equitativa y de un país donde no existan odiosas discriminaciones y desigualdades sociales y culturales".

“Hemos sufrido los embates de la dictadura y nos jugamos por la recuperación de la democracia y las libertades civiles. Precisamente por esos ideales repusimos nuestras esperanzas en el proceso constituyente, esperanzas hoy seriamente amagadas por extremismos exacerbados y que no han hecho sino dividir más al país, atacando abierta o subrepticiamente las tradiciones e instituciones republicanas de Chile. Esa no es nuestra idea de progresismo, pensamos que es un nuevo conformismo de izquierda, incapaz de raciocinio crítico y pronto a plegarse a cualquier onda o eslogan populista”, añadieron.

En el cierre, los ex dirigentes llamaron a "expresarse libremente, sin miedo a presuntuosas excomuniones, a condenar la intolerancia y la odiosidad política y grupal. Tengamos presente que el intolerante político es quien se propone manejar el juego democrático llevando adelante actitudes de dominación, de violencia verbal, de limitación de la libertad de expresión, de ideologización extrema de sus propias razones, de la práctica radicalizada del todo o nada".