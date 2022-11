Ex mano derecha de Macarena Ripamonti demanda a municipalidad de Viña del Mar por despido injustificado

Janna Sakalha era uno de los funcionarios cercanos a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 20 de noviembre 2022 · 13:56 hs

Janna Sakalha (RD), ex coordinador de Planificación de la Municipalidad de Viña del Mar y otrora mano derecha de la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti (RD), presentó una demanda laboral en contra del municipio por eventual despido injustificado, exigiendo una cifra cercana a los $31 millones por todos los ítems adeudados.

El ex funcionario, que hasta hace algunos meses era considerado como una de las personas más cercanas a la jefa comunal, llegó hasta el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso para presentar una acción legal por "reconocimiento de existencia de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales y de seguridad social".

Según lo informado por El Mercurio de Valparaíso, Sakalha fue removido de su cargo el pasado 2 de septiembre de 2022, cuando la alcaldesa firmó el decreto que puso fin al contrato a honorarios de quien fuera su asesor directo y de confianza, compañero de partido y quien la acompañó en su campaña electoral que la llevó a ocupar el sillón edilicio.

De acuerdo al decreto firmado por Ripamonti, el fin del contrato se definió luego que se haya "decidido reestructurar las labores y el personal de Alcaldía, razón por la cual los servicios del señor Sakalha ya no son necesarios en la actual conformación del gabinete alcaldía".

Los argumentos y exigencias del demandante

La ex mano derecha de la alcaldesa Macarena Rimpamonti planteó en su demanda que el decreto que determinó su salida "carece de fundamentación del motivo de la desvinculación del suscrito, no hay una argumentación clara y razonada de los hechos y mucho menos señala la causales por los cuales se me desvincula de mis funciones".

Sus labores, agregó, "no pueden calificarse como accidentales, ya que son habituales y esenciales de la municipalidad, pues de ellas dependen su funcionamiento diario".

En cuanto a las exigencias, Janna Sakalha fijó una indemnización por años de servicio correspondiente a $4 millones, que fue lo que recibió en su último pago. Además, solicitó un recargo legal -en base al artículo 168, letra b, del Código del Trabajo- a esta última cifra, de $2 millones.

Pidió, a su vez, una indemnización sustitutiva del aviso previo por $4 millones; un feriado legal de 24 días corridos por $3,2 millones; $666.666 por feriado proporcional de 5 días corridos; y $1,6 millones por el pago de una licencia médica rechazada.

Junto a ello, exigió todas las remuneraciones faltantes desde el 2 de septiembre al 31 de diciembre que, según cálculos, llegarían a los $16 millones.