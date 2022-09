Ex ministra Jeanette Vega: "No había ninguna razón para no conversar con Llaitul"

Vega renunció a su cargo previo al cambio de gabinete realizado tras el plebiscito por el presidente Gabriel Boric. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 25 de septiembre 2022 · 16:45 hs

La ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, se refirió por primera vez a su salida de La Moneda luego que se hicieron públicas las conversaciones que intentaron tener con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) , Héctor Llaitul.

Al respecto, defendió los intentos de contacto con Llaitul y señaló que nunca se le manifestó ninguna restricción para hacer su labor, que era justamente “buscar diálogos con todos los actores de La Araucanía”.

“No había ninguna razón para no conversar con Llaitul. ¿Por qué? Porque en ese momento la posición que teníamos en el Gobierno era que había que conversar, que las personas no se perseguían por sus ideas, sino que por sus hechos”, indicó Vega en conversación con La Tercera.

“Fue una coincidencia desafortunada, porque el llamado que hizo la asesora lo hizo alrededor de las 17:00 horas, y a las 18:30 se conoce que Llaitul había dicho que había que empezar a prepararse”, precisó.

Personas proscritas

Junto a ello, la ex autoridad agregó que “en ese momento no había ninguna razón para pensar que había personas proscritas para ese diálogo, en particular esta persona (Llaitul). Distinto es la situación que ocurrió después. Y en ese caso, por cierto, uno no dialoga con las personas que están por la vía violenta”.

Según señala Vega, el motivo de la llamada “tiene que ver con las tierras. Y el punto de tierras es imposible abordarlo sin diálogo. Se tiene que dialogar con todos (…) Y cuando digo dialogar con todos, es desde los empresarios, las forestales en conjunto y por separado, la Cámara Chilena de la Construcción y las comunidades”.

"Nunca tuve ninguna restricción de ningún tipo para la labor que efectuaba. Y desde ese punto de vista, todo lo que tenía que ver con avanzar en la entrega de tierras era parte de la misión encomendada”, explicó.

Debido a este intento de comunicación, Jeanette Vega debió renunciar a su cargo previo al cambio de gabinete realizado tras el plebiscito por el presidente Gabriel Boric. Actualmente, su puesto es ocupado por Giorgio Jackson, quien salió de la Segpres.