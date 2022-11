Ex ministra Zaldívar por fin de las AFP: "No sé si le trae beneficios a las personas"

La ex ministra del Trabajo se inclinó por " modificar la industria" para tener mejores pensiones. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 03 de noviembre 2022 · 12:28 hs

La ex ministra del Trabajo, María José Zaldívar, analizó la reforma previsional presentada por el Gobierno, cuestionando el eventual fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tal como se conocen en la actualidad.

En el anuncio del proyecto, el presidente Gabriel Boric señaló que se avanzaría en el término de este organismo, apuntando a la creación de “nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales”.

“Además, existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores”, agregó el mandatario.

Otro punto central de la propuesta oficialista es la creación de "nuevo Seguro Social que será financiado a través de una cotización a cargo de los empleadores que aumentará gradualmente hasta llegar al 6%”.

El análisis de la ex ministra Zaldívar

La ex titular del trabajo, que ocupó el cargo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, abordó el eventual término de las AFP y su reemplazo por los denominados Inversores de pensiones privados (IPP).

La actual profesora de Derecho del Trabajo en la UC comentó a Radio Pauta que "me parece que el objetivo de terminar con las AFP per sé es un objetivo que no sé si le trae beneficios a las personas".

"En cambio, modificar la industria para tener mejores pensiones, para poder tener más eficiencia, para que el sistema sea más transparente, para que haya más competencia, me hace mucho más sentido", comentó.

María José Zaldívar planteó que de ambas formas se podría llegar al mismo resultado, aunque precisó que “el punto del que uno parte, creo que debe ser siempre mirando las personas que van a ser finalmente las beneficiadas de las pensiones”.

“Los lineamientos que se han planteado hay que ver muy bien cuál va a ser la bajada de cada uno de ellos, para ver si realmente le conviene a las personas”, reflexionó.