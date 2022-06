Ex presidenta Bachelet tampoco asistirá a la ceremonia de cierre de la Convención

Bachelet se suma a los otros ex presidentes que declinaron asistir a la ceremonia.

Por: Rafael Carneiro 20 de junio 2022 · 14:32 hs

Por medio de un comunicado, la ex presidenta Michelle Bachelet confirmó que no asistirá a la entrega de texto del borrador de la nueva Constitución. Con el anuncio, ningún ex mandatario participará de la ceremonia, puesto que todos rechazaron la invitación.

De acuerdo con la Fundación Horizonte Ciudadano, la negativa por parte de Bachelet es debido a una incompatibilidad con su agenda, ya que tendrá un consejo de Derechos Humanos al día siguiente del evento de cierre de la Convención y por eso no vendrá a Chile en dicha fecha.

Hace una semana, Bachelet anunció que no irá a la reelección para el cargo que hoy ejerce como alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así, sus labores concluirán el 31 de agosto.

La respuesta negativa de la ex presidenta ocurre el mismo día en que el ex presidente Sebastián Piñera también comunicó su ausencia. Piñera envió una carta a María Elisa Quinteros, presidenta de la Convención Constitucional, donde indicaba que no asistiría y también criticó la forma confusa y contradictoria en que se dio la invitación a los ex mandatarios.

Lagos y Frei también se restaron

Antes de que la Convención Constitucional oficializara que los ex presidentes serían invitados para la ceremonia, Ricardo Lagos divulgó en una carta en que afirmó que “dado las dificultades existentes ante el aforo que debe respetarse, le rogaría que no considere mi nombre en la Ceremonia de presentación del texto de la Nueva Constitución”.

"Por lo tanto, he decidido no participar en la Ceremonia de Clausura, donde se entregará el texto final y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más que el suscrito", concluyó.

Por su parte, Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue más conciso en su comunicado. "Si bien agradezco su invitación a la Sesión de Pleno de la Convención constitucional del próximo 4 de julio, en esta ocasión no participaré".