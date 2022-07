Ex presidenta Michelle Bachelet participará en franja electoral del Apruebo

En diciembre pasado la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, expuso ante la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional

Por: Carlos Saldivia 29 de julio 2022 · 07:01 hs

Dirigentes del bloque Socialismo Democrático —que está integrado por el PPD, el PS, el PR y el PL— confirmaron a EL DÍNAMO que la ex presidenta Michelle Bachelet, tendrá una participación en un fragmento del comando del Apruebo en la franja electoral televisiva del Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre.



Según explicaron los dirigentes del bloque oficialista, la participación de la ex mandataria y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU será una “aparición breve” que “se está trabajando de manera reservada para que sea una sorpresa”.



La aparición de Bachelet se contempla dentro de los 2,59 minutos diarios que tendrá el pacto Socialismo Democrático por el Apruebo, una de los 17 grupos, entre partidos, coaliciones y organizaciones de la sociedad civil, que se inscribieron en el Servel para participar.



Según señalan en los partidos del Socialismo Democrático, la franja de TV se encuentra en avanzado estado, y no se conoce el momento en que aparecerá la ex presidenta.



Las piezas de campaña comenzarán a emitirse el 5 de agosto y hasta el 1 de septiembre, en dos bloques horarios de 15 minutos cada uno, el primero a las 12:45 y el otro a las 20:45 horas.

La media hora diaria fue repartida de forma equitativa, por lo que tanto el Apruebo como el Rechazo contarán con sus 15 minutos diarios. Los bloques se dividirán entre las dos opciones con 7,5 minutos cada uno.

Los minutos diarios de cada opción plebiscitada (Apruebo y Rechazo) se repartirán en un 60% para los partidos políticos vigentes con representación en la Cámara de Diputadas y Diputados que manifiesten intención de participar (9 minutos diarios), divididos en proporción a la votación obtenida en la última elección de la mencionada.

Las organizaciones de la sociedad civil tendrán un 27% al interior de cada opción (4 minutos y tres segundos), y las asociaciones o comunidades de los pueblos indígenas tendrán un 13% del tiempo de franja (1 minuto cincuenta y siete segundos).

En la Opción Apruebo, el socialismo democrático es el segundo grupo con más minutos diarios, después Apruebo Dignidad que tiene 5,3 minutos de pantalla.