Ex presidente Ricardo Lagos: "Tenemos acá un estado de odiosidad"

El ex presidente Ricardo Lagos hizo un llamado a la unidad del país. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 04 de septiembre 2022 · 11:30 hs

Una vez que emitiera su voto, el ex presidente Ricardo Lagos se refirió a la jornada histórica que vive el país, en el marco del Plebiscito de Salida por la nueva Constitución, evitando aclarar si aprobó o rechazó.

“Quiero señalar el entusiasmo por haber participado ya en esta votación. Es una votación trascendente como pocas veces para Chile y, en consecuencia, la mayor participación es lo que va a dar mayor legitimidad a lo que el ejercicio cívico están haciendo hoy todos los chilenos y chilenas”, dijo de entrada.

En esa misma línea, Lagos expresó que “de lo que se trata es de aprobar o rechazar un texto constitucional, y, en consecuencia, lo importante es entender que lo que vamos a estar aprobando es la ley de las leyes. Una carta constitucional significa las normas por las cuales civilizadamente, los ciudadanos y ciudadanas, resolvemos nuestras diferencias naturales en toda sociedad”.

Sobre lo mismo, agregó que “las normas para resolver esas diferencias tienen que tener un alto grado de legitimidad y un alto grado de participación, ese es el tema central de lo que se vota hoy”, recalcó.

El ex presidente Ricardo Lagos manifestó su “inquietud”, respecto a que “lo que debería ser una fiesta de reencuentro de chilenos, ha terminado siendo un proceso donde apruebo y rechazo son muy equivalentes”.

“Esto me preocupa enormemente porque tenemos los chilenos que ser capaces de tener convergencia y unidad. Si no lo logramos ahora, querrá decir que el día 5, mañana, empezará un nuevo debate constitucional en Chile. Eso me parece muy importante, porque gane el Apruebo o el Rechazo, ganando el Apruebo va a haber temas para reformar, y ganando el Rechazo hay que ver cómo se sigue nuevamente el proceso”, indicó.

El ex mandatario insistió en que “tiene que haber convergencia y unidad de los chilenos, y en consecuencia lo importante es entender también que el día lunes, dado que algunos va a aprobar y reformar, habrá también una convergencia de todos para mañana comenzar un nuevo debate constitucional”.

Una lección para el mundo

En relación al proceso que se iniciará tras este Plebiscito de Salida, Ricardo Lagos afirmó que “lo importante va a ser algo muy simple: aquellos que han planteado la posibilidad de aprobar y reformar, van a plantear una nueva forma que hay que abordar. Si ganó el Rechazo, el Presidente tendrá que hacer las tareas adecuadas”.

“Hay una gran responsabilidad y estoy seguro que Boric va a ser capaz de afrontar las definiciones que tiene que hacer por el bien de Chile”, expresó.

El ex presidente criticó también el ambiente previo al Plebiscito de Salida, sosteniendo que “lo que tenemos acá es un estado de odiosidad con motivos de este ejercicio y eso no es viable en una sociedad civilizada”.

“Esta noche vamos a dar una lección al mundo, porque nos está mirando. Tenemos que ser capaces esta noche de estar todos atentos a lo que diga el Servel y atenernos a ello”, sentenció.