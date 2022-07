Ex senador del PPD por La Araucanía, Eugenio Tuma, anunció que votará Rechazo en el plebiscito constitucional

El ex senador del PPD Eugenio Tuma resumió en los siguientes 6 puntos los elementos que le parecían contradictorios del texto.

Por: Carlos Saldivia 10 de julio 2022 · 23:54 hs

El ex senador del PPD y ex diputado por La Araucanía, Eugenio Tuma, anunció que definió votar Rechazo en el plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre ya que “la propuesta es deficiente y el proyecto de nueva Constitución es defectuoso”.

En una carta enviada a la militancia del PPD en La Araucanía y a la mesa del partido el ex senador Eugenio Tuma afirmó que luego de conocer a fondo el borrador de la Convención Constitucional, y con “la convicción de reafirmar mi plena identificación con la Centro Izquierda para ser consecuente con la defensa de la democracia, he decidido no aprobar esta propuesta”

“En el plebiscito aprobamos con un 78% de respaldo ciudadano para que los constituyentes hicieran un borrador de una nueva Carta Magna que permitiera superar la crisis institucional, social y política en que se encontraba el país (…) y esperábamos que la Convención Constitucional propusiera al país una Constitución que nos uniera y que fuese profundamente democrática, sin embargo, el borrador del texto propuesto es contradictorio con el mandato popular”, aseguró Tuma

Los 6 puntos que rechaza el dirigente del PPD

El ex senador resumió en los siguientes 6 puntos los elementos que le parecían contradictorios con el sentido democrático.



1. Un reconocimiento a los pueblos originarios, pero no un Estado Plurinacional con Autonomías Territoriales Indígenas, que llegan a constituir un verdadero estatuto de ventajas frente al resto de los ciudadanos que no pertenecen a los pueblos indígenas.



2. Más y mejor democracia, pero no una dictadura parlamentaria sin contrapesos desvirtuando lo que en esencia es el sistema democrático.



3. Mejoras del Poder Judicial, pero no su politización ni desvirtualización de la igualdad ante la ley.



4. Queríamos descentralización efectiva del país, pero no un Estado Regional que incluyera Autonomías Territoriales de tales características que amenazan con una fragmentación institucional.



5. Más herramientas para enfrentar la inseguridad la violencia y el terrorismo , no obstante, se elimina la posibilidad de decretar el “Estado de Emergencia”, impidiendo restablecer el orden público.



6. Una Constitución que crease condiciones para generar más empleos y mejorar la calidad de vida de los chilenos y, sin embargo, vemos el debilitamiento de las posibilidades para la inversión y el emprendimiento.



“Por lo expuesto anteriormente, es que los invito el próximo 4 de septiembre a RECHAZAR la propuesta , con ESPERANZA para construir una NUEVA y BUENA CONSTITUCIÓN con el contenido del sentido común, la sensatez y la unidad de nuestra República, en la que de verdad podamos sentir que tenemos una Ley Madre que sea LA CASA DE TODOS”, concluyó en su carta.