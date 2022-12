Ex seremi Patricia Hidalgo llega a Contraloría y confirma querellas contra ministros Jackson y Vallejo

Patricia Hidalgo dejó de ser seremi de Desarrollo Social a fines de noviembre. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 07 de diciembre 2022 · 12:04 hs

La ex seremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo (PPD), llegó este miércoles hasta la Contraloría General de la República para presentar antecedentes sobre las presuntas presiones que habría recibido para aprobar proyectos de alto impacto ambiental, las que según ella gatillaron su salida.

La ex autoridad llegó hasta el organismo fiscalizador acompañada de su abogado, Marcelo Castillo, para denuncias posibles infracciones en la legislación ambiental, apuntando a las votaciones de proyectos en Ñuñoa y Quilicura, a los que ella se oponía.

“Justamente, esta denuncia ante Contraloría tiene por objeto que eso se investigue; nosotros lo ponemos en conocimiento del contralor y esperamos que sea acucioso, porque los antecedentes que hemos tenido a la vista son muy graves”, expresó.

El abogado de la ex seremi agregó que "la idea es que la Contraloría haga una investigación a todos los funcionarios que han participado y han recibido instrucciones ilegales para aprobar proyectos cuando no corresponden o para rechazarlos cuando no corresponde".

Querellas contra Jackson y Vallejo

Patricia Hidalgo también abordó la otra arista de su caso, la que se centra en la versión oficial del Ministerio de Desarrollo Social, que explicó que su destitución del cargo se debió a que ella no actuó de manera diligente ante una denuncia por una presunta violación ocurrida en un recinto de acogida a personas en situación de calle en la Región Metropolitana.

La militante PPD acusó al ministro de la cartera, Giorgio Jackson (RD) de mentir, asegurando que "nunca me he descoordinado con mis jefaturas, nunca he tenido con ellas una irresponsabilidad respecto del mando que ellas tienen, el único problema que tuve con ella es que me obligaban a aprobar los proyectos, y el ministro sabe que lo que hizo fue bajarme la mirada".

En este sentido, el abogado de la ex seremi confirmó que próximamente presentará una querella por injurias en contra de Jackson, la que se extenderá a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien respaldó la versión de Desarrollo Social sobre el despido de Hidalgo.

“Las querellas van dirigidas en en contra de quienes resulten responsables, pero la de injurias, específicamente contra la ministra Vallejo y el ministro Jackson, por las mentiras que han proferido”, afirmó Marcelo Castillo.