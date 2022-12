Ex seremi anuncia querella contra Giorgio Jackson por acusación de no denunciar supuesta violación

La ahora ex autoridad agregó que "yo creo que fui discriminada por ser PPD”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 05 de diciembre 2022 · 19:50 hs

Patricia Hidalgo, ex seremi metropolitana de Desarrollo Social, anunció la presentación de una querella en contra del ministro Giorgio Jackson, acusándolo de “enlodar” su imagen, luego que el Ejecutivo le pidiera la renuncia por no haber denunciado una supuesta violación.

En entrevista con T13, Hidalgo planteó que desde la cartera que dirige Jackson se buscó ensuciar su carrera, al no dar cuenta de un eventual abuso contra una menor de edad en un recinto de atención a personas en situación de calle, lo que incumpliría la Ley de Garantías de la Niñez.

Por su parte, la ex autoridad regional planteó que su salida se debió a “presiones” por haberse mostrado en contra del proyecto Mall Vivo de Ñuñoa, a pesar del informe positivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

“Yo digo ¿quisiera saber de qué se me acusa o en qué me equivoqué?, y él me dice se conversó con la ministra Tohá, tú has tenido muchas descoordinaciones con la subsecretaria Perales y con la delegada regional, quienes han pedido tu salida, dado que no acatas sus órdenes. Has tenido bastantes conflictos con ella para coordinar”, puntualizó Hidalgo.

Sin embargo, desde La Moneda explicaron que su salida se debió por “haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias, cuestión que es obligación de toda autoridad política, ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle”.

Ante esta versión, Patricia Hidalgo recalcó que “lo invito al ministro a que entregue en qué momento me hizo llegar el informe que diga seremi, ocurrieron estos hechos y necesitamos que usted actúe. Yo nunca fui informada oficialmente de una violación. Nunca recibí una información formal de un supuesto caso de abuso o violación a una menor en alguna residencia que dependiera de mí”.

La ahora ex autoridad agregó que "yo creo que fui discriminada por ser PPD”.