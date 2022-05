Ex seremi de Transportes de Valparaíso aseguró que le solicitaron la renuncia tras pedir auditoría por posible irregularidad

El Gobierno confirmó la salida de Vinet durante el viernes. SEREMI MTT VALPO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 08 de mayo 2022 · 16:39 hs

Ex seremi de Transportes de la Región de Valparaíso, Enrique Vinet, aseguró que le exigieron renunciar al cargo tras pedir una auditoría por presuntas irregularidades en la Unidad de Transporte Público Regional.

La ex autoridad regional -que ocupó el puesto por solo 35 días- entregó su versión tras su repentina salida, la que fue confirmada durante el viernes por el Gobierno.

En declaraciones consignadas por Radio Bío Bío, el ingeniero apuntó a eventuales actos irregulares al interior de la unidad, por lo que buscaba pedir una investigación a fondo.

“En ese departamento son juez y parte, porque hay asignación de licitaciones, control sobre las licitaciones, castigo por no cumplimiento y un lote de otras cosas que a mí, en el fondo, me llegaban, tenía que firmar documentos y no podía tener las certezas si lo que estaba firmando era cierto o no”, manifestó Vinet.

El ex seremi señaló además que se puso en contacto con el ministro Juan Carlos Muñoz para dar cuenta de estos hechos, por lo que entregó una carpeta con antecedentes a un asesor del secretario de Estado.

De acuerdo a la emisora, desde el Ministerio de Transportes desmintieron las declaraciones realizadas por Enrique Vinet, señalando que su salida se debió a su desempeño profesional y porque habría dejado que una persona ajena a la institución tomase decisiones como representante de la misma.

Finalmente, afirmaron que realizarán una auditoría para esclarecer la situación.

La salida del ingeniero, que forma parte del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), provocó la inquietud de las autoridades regionales, especialmente por la crisis que enfrenta el transporte público en la zona.

El presidente de la Comisión de Transportes del Consejo Regional, Manuel Millones (UDI), acusó que Vinet “fue sacado por la ventana”, planteando que “se manda una nota diciendo que él renunció, pero eso no es efectivo. Fue sacado del cargo”.