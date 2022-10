Exigen al Gobierno revaluar designación del conservador de hipotecas: "No es posible que se persiga una embarazada"

Carlos Miranda Jiménez, notario de Concepción, fue designado por el Poder Ejecutivo como nuevo encargado de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Por: Carlos Saldivia 09 de octubre 2022 · 11:51 hs

"Cuando presenté en la notaría mis papeles de embarazo, él me saca de mis funciones y me relevan a hacer trabajos inferiores. Poco después, el notario me citó a su oficina y me puso sobre la mesa mi finiquito de trabajo para que se lo firme, aunque me quedaron varios meses de contrato. Entonces, él me dice que lo hagamos así porque a él no le sirve tener una persona embarazada en el trabajo.

Obviamente así era. Él era abogado, era una persona con poder, tenía abogados, yo tenía 24 años. Entonces le dije que fuéramos a tribunales y él me demandó para conseguir mi desafuero maternal y que el tribunal lo autorizara a despedirme estando embarazada”.

Este es parte del relato que entregó en exclusiva Andrea Toledo en diálogo con EL DÍNAMO. La ex funcionaria de la notaría de Concepción detalló cómo fue su pesadilla al trabajar con Carlos Miranda Jiménez tras quedar esperando un hijo.

El abogado entró en la escena política nuevamente al ser designado por el Gobierno del presidente Gabriel Boric como nuevo encargado de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, un cargo de alta competencia y muy apetecido al percibir cerca de 150 millones de pesos mensuales.

Miranda relevará en el cargo a Edmundo Rojas García en una decisión que ha tenido varias repercusiones en el mundo político, pues el ex notario penquista tiene antecedentes en tribunales después de tres litigios donde intentó levantar el fuero maternal para concretar despidos. Si bien se ha defendido respecto a este tema aduciendo una “polémica artificial", su nombramiento genera críticas para él y La Moneda.

Fidel Espinoza alza la voz y exige revaluar

Luego de la entrevista donde la asistente social Andrea Toledo reveló el maltrato que sufrió por parte de su ex jefe cuando estaba embarazada, Fidel Espinoza Sandoval del Partido Socialista exige que su nombramiento sea revertido.

"Claramente, si este es un gobierno consecuente con lo que dice el nombramiento del conservador de Hipotecas Carlos Miranda debiese ser revaluado”, comienzo diciendo el senador en conversación con EL DÍNAMO.

"No es posible que se persiga a una mujer embarazada. No es concebible y esto no es una casualidad. El gobierno acaba de nombrar como directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) a la ex jefa de Gabinete del Superintendente de Educación de Piñera y que también perseguía a mujeres embarazadas en ese cargo… Luego de la entrevista, obviamente, si hay consecuencia con el feminismo que este Gobierno plantea, se debe revaluar el nombramiento del conservador de Hipotecas”, cerró el representante de la Región de Los Lagos.