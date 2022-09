FBI desmiente citación a declarar de Lucía Dammert tras consulta del Gobierno chileno

El FBI informó a La Moneda que Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.

Por: Carlos Saldivia 21 de septiembre 2022 · 14:16 hs

El Buró Federal de Investigaciones (FBI), la principal agencia de investigación criminal de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Justicia de ese país, informó al Gobierno chileno, tras una consulta efectuada y coordinada desde el Ministerio del Interior, que la ex jefa del Segundo Piso, Lucía Dammert, “no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.”, desmintiendo información publicada por el diario Interferencia la semana pasada.

Mediante un oficio reservado enviado desde una repartición desde la administración de Estados Unidos, la información llegó a La Moneda a primera hora de esta mañana.

En un comunicado desde el Gobierno se informó: “El Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia, del pasado 15 de septiembre, sobre una supuesta investigación en la cual la ex jefa de asesores de la Presidencia de la República, Lucía Dammert, habría estado citada a declarar por parte del FBI”, señala el texto.

En éste se enfatizó : “Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU”.



Previamente, en otra declaración pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, entregada durante la semana pasada, también se desmintió la conversación entre Paula Narváez y la canciller Antonia Urrejola para que Dammert no integrara la comitiva que viajó a Nueva York, Estados Unidos.

Lucía Dammert anunció acciones legales: “He sido víctima de un ataque de desinformación”

Desde su cuenta de Twitter, la ex jefa de asesores del segundo piso de La Moneda expresó su molestia por la información divulgada y anunció acciones legales contra el medio.

“En los últimos días he sido víctima de un ataque de desinformación iniciado por un medio digital que puso en duda mi calidad moral y responsabilidad profesional. Dicho medio publicó una nota hilando un conjunto de mentiras, todas las cuales han sido negadas por las fuentes citadas, incluidos el FBI, la Canciller Urrejola y la Embajadora Narváez", expresó Dammert.

Y agregó: “La evidencia es suficiente para afirmar que he sido objeto de un incomprensible e intencionado ataque personal. Lamento profundamente esta campaña de desinformación y la amplificación oportunista que varios actores públicos le dieron a pesar de haber desmentido rápidamente. Me condenaron públicamente basados en un texto lleno de falsedades y a todos ellos los hago responsables de las amenazas que he recibido por diversos medios”.

Finalmente, concluyó: "La magnitud del daño personal y profesional generado es enorme, por lo que he decidido ejercer las acciones legales necesarias para dejar en evidencia su intencionalidad. Quiero agradecer a quienes me han apoyado en este difícil momento”, sostuvo en la declaración pública.