Falta de anuncios antidelincuencia concentran críticas opositoras a Cuenta Pública de Boric

Por: Juan Pablo Ernst 01 de junio 2022 · 13:36 hs

Sin indulgencias fueron las críticas que políticos de la oposición realizaron al discurso del presidente Gabriel Boric en su primera Cuenta Pública.

Principalmente fue el tema de la delincuencia el que acaparó los cuestionamientos hacia el jefe de Estado.

Desde todo el abanico de la oposición usaron las redes sociales y las entrevistas en distintos medios para lanzar sus críticas al mandatario.

Así, los diputados de Renovación Nacional usaron su cuenta de Twitter para ir desmenuzando y analizando las palabras del presidente Gabriel Boric en su discurso.

Por otra parte, el analista Patricio Navia criticó las palabras de Gabriel Boric respeto de Carabineros: "Boric dice que se encontró con la sorpresa de que el 40% de la flota de Carabineros está inutilizada. El chiste se cuenta solo. Pero él sigue defendiendo a los que apedrean vehículos de Carabineros", posteó en su cuenta de Twitter.

""Un país que está fracturado socialmente no puede crecer", dice el Presidente Boric. Mish. Entonces Chile no estaba fracturado entre 1990 y 2014. No sé si Boric es flojo y no piensa los dogmas que dice, o si es demasiado panfletario y simplemente se niega a ver la realidad", añadió en otro posteo.

Otro que también criticó las palabras del mandatario fue el ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien ironizó sobre el tema y habló de “Cuento Público”.

"En su #CuentoPublico, el presidente Gabriel Boric no menciona, ninguna sola vez, la palabra delincuencia ni tampoco el terrorismo. Prioridades", posteó el líder del Partido Republicano.

En tanto, la diputada María Luisa Cordero (Ind-RN) apuntó sus cuestionamientos a los anuncios sobre medidas de reparación para las víctimas de la represión durante el estallido social: "Los que necesitan reparación son los ciudadanos afectados por la delincuencia y víctimas del terrorismo", sostuvo la legisladora.

La también diputada Camila Flores (RN) hizo hincapié nuevamente en el tema de la delincuencia: "Más de 1 hora de Cuenta Pública del Presidente y aún ni una sola palabra sobre el terrorismo y la delincuencia que azota nuestro país", posteó.

El legislador Gonzalo de la Carrera (Ind-Republicano), por su parte, no dudó en asegurar que "los que aplauden no se dan cuenta que la deuda no la paga Boric, sino que cada uno de los chilenos desde sus bolsillos".