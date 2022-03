Familiares de Karen Rojo tampoco han sido ubicados tras fuga a Países Bajos

La ex jefa comunal dejó el país el miércoles 24 de marzo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) siguen trabajando para encontrar pistas sobre el paradero de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien el miércoles 24 de marzo escapó del país con rumbo a Países Bajos para evitar el cumplimiento de su pena de 5 años y un día de cárcel efectiva por su condena por fraude al fisco.

En un informe reservado del OS-9 de Carabineros, que fue publicado por El Mercurio de Antofagasta, se detallaron algunas de las diligencias realizadas por los funcionarios policiales, específicamente en su entorno familiar.

En el detalle, el documento indicó que madre de Rojo, de iniciales F.V, hermanas con domicilio en la capital regional, su ex marido L.C e incluso su actual pareja, el militar J.B, no pudieron ser contactados para la investigación.

En el caso de J.B, quien es funcionario del Ejército en Antofagasta, en el cargo de "mayor de inteligencia", está haciendo uso de su feriado legal y se encontraría en Linares, en la Región del Maule. Al conocer esto, la PDI llamó al número personal del uniformado que le otorgaron desde la institución, pero no hubo respuestas.

En tanto, la madre de la condenada, fue vista por última vez en su domicilio en el sector Coviefi, hace una semana, según relataron los propios vecinos. Sin embargo, tampoco lograron ubicarla. De la misma forma, cuando personal policial llegó hasta la residencia de su ex marido, desde ésta les indicaron que ese departamento está arrendado hace tres años.

Los funcionarios también llegaron hasta la dirección de un familiar de la ex alcaldesa, que reside en el sector alto de Antofagasta. Según el informe, "tras realizar una búsqueda en el domicilio no fue posible hallarlo, debido a que se encontraba en una especie de campamento, el cual no mantiene enumeración y al consultar a los vecinos, manifestaron no conocerla".

También se visitó a una hermana de Rojo, quien registraba domicilio particular en el sector de los condominios Kutulas. En la instancia, el personal policial se entrevistó con el actual arrendatario del inmueble, quien manifestó que habitaba hace dos años en la vivienda y afirmó desconocer a la familiar de Rojo.

El miércoles pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta aprobó la solicitud de extradición de la ex jefa comunal, quien está siendo buscada por Interpol.