Federación de Trabajadores del Cobre define convocar a paro nacional por cierre de Fundición Ventanas de Codelco

Trabajadores de la División Ventanas llegaron esta semana hasta el Palacio de La Moneda a esperar las definiciones del directorio de CODELCO sobre el futuro de su Fundición y Refinería.

Por: Carlos Saldivia 18 de junio 2022 · 11:15 hs

La Federación de Trabajadores del Cobre anunció a EL DÍNAMO que, debido al cese de las operaciones de la fundición Ventanas, alistan un paro nacional en todas las divisiones de Codelco, a partir de esta jornada, según el acuerdo adoptado por las bases sindicales.



"Nuestro movimiento continuará mientras el Gobierno y el directorio de Codelco insistan en el cierre de Ventanas y no autoricen los recursos para la continuidad de las Fundiciones de Codelco, como unidades competitivas y sustentables", sostuvo el gremio mediante un comunicado.



El anuncio se produce luego de que el Presidente Boric Presidente Boric y anuncio de cierre de fundición Ventanas, aunque manifestó que “ningún trabajador de Codelco quedará desamparado", en un mensaje desde La Moneda donde explicó que se debe contar con el apoyo del Congreso para concretar la medida.



Pero lo empleados tienen dudas. Los funcionarios señalaron que "apoyamos al actual Gobierno porque se comprometió con los trabajadores del cobre para potenciar la industrialización de nuestro país y de manera particular fomentar y desarrollar las fundiciones y refinerías públicas".



No obstante, manifestaron que "estamos en contra de sus decisiones y pelearemos, no sólo por nuestros empleos y familias, sino que también por cada una de nuestras divisiones y en particular, por la Fundición Ventanas".



"Lamentamos que sea Codelco quien asuma la exclusiva responsabilidad de los episodios ambientales en la zona de Puchuncaví y Quintero. Solidarizamos con las comunidades afectadas y por lo mismo, exigimos al Gobierno los recursos necesarios para realizar inversiones que permitan que Ventanas pueda mejorar sus actuales estándares de captación de gases", agregaron.



Además, apuntaron que las normas actualmente las "estamos cumpliendo y que, no obstante, estar detenida la fundición durante toda esta semana ha habido nuevos incidentes ambientales, los cuales seguramente se han producido por las otras empresas instaladas en la zona".