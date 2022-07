Felipe Kast respondió a Camila Vallejo: "Que ella me venga a dar lecciones de democracia, me parece increíble"

El senador insistió en la polémica por el derecho al aborto. AGENCIA UNO/ARCHIVO

03 de julio 2022

El senador Felipe Kast (Evópoli) respondió con dureza a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que lo acusó de ser uno de los impulsores de las fake news que han circulado en medio del desarrollo de la Convención Constitucional.

La ex diputada PC había mencionado indirectamente al legislador durante su participación en el podcast Amikas, en donde mencionó las “informaciones falsas” que, a su juicio, estarían afectado al proceso de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre.

“Hay otras cosas, como de la Convención. Hemos visto a un personaje en particular, de un apellido que parte con K, que ya han tenido que salir a desmentirlo varias veces”, señaló la ministra.

Tras esto, la ex congresista planteó que esto “es impresionante sobre todo cuando viene de figuras y autoridades, porque de repente el ciudadano o un anónimo de redes inventa cosas y crecen y crecen y se comparten, y se viralizan y se esconden en el anonimato, pero cuando viene de gente conocida que reitera las mentiras es complejo, es complejo encuentro”.

Kast salió al paso de estos dichos y en una entrevista al programa Mesa Central de Canal 13 recordó el respaldo que había entregado la vocera a la dictadura cubana durante su época como dirigenta estudiantil.

“Cuando veo que Camila Vallejo dice que yo no entiendo la democracia, siendo que ella ha sido la única ministra desde el retorno a la democracia que ha celebrado lo que ha hecho Fidel Castro, que ha celebrado su legado, que ha dicho que en Cuba sí hay democracia. Que ella me venga dar lecciones de democracia a mí, me parece increíble”, expresó.

Tras esto, el senador manifestó que “me parece insólito que hoy día se avergüencen del texto que ellos mismos escribieron”, mencionando la polémica por el derecho al aborto, el que el texto del borrador quedó sin un tiempo determinado.