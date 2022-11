Felipe Kast saca la voz tras viralización de video: "Me parece un lamentable episodio de prejuicios y discriminación"

“Me encontré con dos tipos de personas. Primero, aquellos que no sabían que yo me encuentro separado y que hicieron todo tipo de especulaciones". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 15 de noviembre 2022 · 21:01 hs

El senador Felipe Kast (Evópoli) sacó la voz para referirse a la viralización de un video donde aparece acompañado de una mujer, lamentando el nivel de funa que alcanzó en redes sociales.

A través de otro video, el parlamentario agradeció “las muestras de cariño que he recibido en los últimos días”.

“Debo reconocer que en un comienzo no pensé que era necesario hacer algún tipo de declaración sobre este video que se ha viralizado, básicamente porque encontraba que no había nada en él que lo ameritara”, reconoció el senador.

Felipe Kast detalló que “lo primero que vino a mi cabeza es preguntarme cómo un video donde aparezco manejando, escuchando música y acompañado de una mujer termina siendo el video más comentado en redes sociales”.

Junto con ello, sostuvo que analizó los comentarios recibidos por esta situación, indicando que “me encontré con dos tipos de personas. Primero, aquellos que no sabían que yo me encuentro separado y que hicieron todo tipo de especulaciones, asumiendo que actualmente me encuentro casado”.

“El segundo son grupos de personas que han emitido comentarios llenos de prejuicios y acusaciones hacia la mujer que me acompaña en el auto, cuestionando incluso su sexualidad”, apuntó Kast.

Ante esto, Felipe Kast dejó en claro que “no deja de sorprender que los mismos que festinan y hacen acusaciones en esta dirección son aquellos que en sus perfiles, en las redes sociales, se autodefinen como defensores de las mujeres y de la diversidad sexual".

“He decidido hacer esta declaración para poner atención en lo que me parece un lamentable episodio de prejuicios y discriminación y espero sirva para que reflexionemos y de esta forma, en el futuro cambiemos nuestra forma de relacionarnos”, sentenció.