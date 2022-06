Fernando Atria desestima propuesta de senadores DC: "Como una tercera vía, no va a ser exitosa"

El convencional afirmó que "no hay que confundir a la población" con una tercera vía. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 09 de junio 2022 · 14:16 hs

El convencional del Frente Amplio (FA), Fernando Atria, desestimó el proyecto presentado por los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker, que busca bajar el quórum a 4/7 para las reformas a la Constitución vigente.

En declaraciones a Emol TV, el abogado frenteamplista le bajó el pulgar a la propuesta de los legisladores, que fue vista como una “tercera vía” en caso de que el Rechazo gane en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

“Desde el punto de vista de la justificación de los quórums de reforma de la Constitución actual es una buena cosa, ese siempre fue un mecanismo altamente dificultado. Desde el punto de vista de lo que algunos piensan que tiene detrás esa esa presentación, que es hacer viable una suerte de tercera vía, yo creo que, en ese sentido, no va a ser exitosa. Pero, eso no obsta a que no la presenten, yo no tengo críticas sobre su presentación”, señaló.

Atria agregó que “la idea de crear una tercera vía tiene, en mi opinión, bastante poco destino y creo que es bien importante, y esta es una cosa que va a haber que reiterar muchas veces, el plebiscito del 4 de septiembre tiene un contenido claro y está fijado por las reglas que se le aplican a todo el proceso el proceso constituyente que no decidimos nosotros en la Convención, que está en la Constitución de la reforma constitucional que el Congreso dictó”.

“Si se aprueba el proyecto de nueva Constitución propuesto por la Convención, ese proyecto se promulga y la promulgación implica la derogación de la Constitución vigente, y si se rechaza, se mantiene rigiendo la Constitución vigente. Esa es la alternativa, esa es la opción y creo que no hay que confundir a la población al respecto”, añadió.

La mirada de Fernando Atria es compartida por el propio presidente Gabriel Boric, quien expresó que “se ha planteado antes esta iniciativa, pero la verdad, quienes en su mayoría han estado del lado contrario a las transformaciones durante tanto tiempo, es difícil creer que ahora se van a poner del lado de los cambios”.