Fidel Espinoza (PS): "Vodanovic no me pasará al TS, recibí el apoyo de los senadores socialistas y con eso me basta"

El senador Fidel Espinoza (PS) se mostró tranquilo tras su enfrentamiento con la presidenta de su partido y afirmó ella le aseguró que no será pasado al Tribunal Supremo.

Por: Carlos Saldivia 23 de noviembre 2022

El senador socialista Fidel Espinoza respondió con firmeza los cuestionamientos de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien lo comparó con el diputado Gonzalo de la Carrera y planteó que el Tribunal Supremo del PS debía analizar los cuestionamientos del senador a las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de Segpres, Ana Lya Uriarte, por el lobby que habrían realizado para la elección de fiscal nacional.

Ayer, el senador socialista por Los Lagos defendió en EL DINAMO a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por la nominación de José Morales para fiscal nacional. "La ministra de Justicia ha actuado correctamente. Las ministras políticas Tohá y Uriarte son las que andan realizando un lobby descarado e impresentable”, aseguró el senador Espinoza. Y poco después repitió su crítica en Twitter.

“Conductas constantes de ataque personal”

En un punto de prensa, la abogada y líder del PS señaló que así como el PS rechazaba las faltas de respeto del diputado (ex Republicanos) Gonzalo De La Carrera también rechazaba las de Fidel Espinoza y propuso que el Tribunal Supremo del PS analizara los antecedentes, aludiendo alguna sanción.

“Nosotros vamos a estudiar dentro de la mesa del partido si corresponde algún tipo de, no digo de sanción porque no le corresponde a la mesa, pero sí creo que ha llegado el momento de que el Tribunal Supremo del PS conozca de las conductas constantes de ataque personal del senador Espinoza”, afirmó Paulina Vodanovic.

Tras conocer sus palabras, el senador socialista llamó a la presidenta del PS por teléfono y sostuvieron un áspero diálogo.

Finalizada la conversación, el parlamentario afirmó a EL DINAMO : “Tengo el apoyo de mis colegas senadores del PS y con eso me basta. Paulina Vodanovic me señaló que no me pasará al TS, y me lo ratificó”.

Peligro de renuncia

Los análisis de los parlamentarios de calle París 873 evaluaban que el comité de senadores del PS, con siete integrantes, es el más numeroso del Congreso, y que el envío del parlamentario del tercerismo al Tribunal Supremo, considerando la alta adhesión que tiene Fidel Espinoza en su región, podía llevarlo a renunciar al partido.

Poco después, el senador socialista contraatacó a Vodanovic. " “Si la presidenta del PS me pasa al Tribunal Supremo por decir la verdad, me voy mañana del Partido Socialista”, aseguró al diario Ex-Ante.

Tras el intercambio de declaraciones con Vodanovic, el senador aceptó reunirse con ella, el secretario general del PS, Camilo Escalona y las ministras del Interior, Carolina Tohá (PPD), y de Segpres Ana Lya Uriarte (PS) para buscar mejorar la relación. La sintonía entre La Moneda y Fidel Espinoza se ha mantenido tensa desde octubre pasado.