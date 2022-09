Fidel Espinoza arremete por llegada de ex convencional Ricardo Montero a Interior

El senador Espinoza criticó la llegada de Ricardo Montero a Interior. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 08 de septiembre 2022 · 11:00 hs

El senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, criticó al Gobierno luego que se informara que el ex convencional y también militante socialista Ricardo Montero fuera nombrado como jefe de gabinete de la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador de la Región de Los Lagos cuestionó que el Ejecutivo haya designado al ex integrante de la Convención Constitucional, organismo que sufrió un duro fracaso con el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.

“Si van a comenzar a instalar en los cargos de Gobierno a los principales responsables de la debacle del 4/S, mejor cierren la puerta por fuera y no nos pidan nada. Al menos conmigo no. No aprendieron ni entendieron nada de nada”, escribió Espinoza.

¿Quién es Ricardo Montero?

Ricardo Montero Allende es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee un máster en Ciencias de la Defensa y Seguridad Interamericana del Colegio Interamericano de Defensa y otro en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En su experiencia laboral también cuenta con pasos por el Gobierno, ya que fue jefe de gabinete en el Ministerio de Defensa y el de Interior durante la gestión de Jorge Burgos (DC) en esas carteras entre 2015 y 2017.

En 2021 fue elegido como convencional por el distrito 18, correspondiente a Linares y Cauquenes, en la Región del Maule. Dentro de la convención integró el Colectivo Socialista, siendo coordinador de la comisión de Sistema Político junto con Rosa Carileo (escaños reservados mapuche).