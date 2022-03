Fuad Chahín deja negociación por Sistema Político: "Es un engendro que no va a funcionar"

El integrante del Colectivo del Apruebo se distanció de las conversaciones para el nuevo informe de la comisión. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 25 de Marzo 2022 · 11:52 hs

El convencional de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, anunció la suspensión “indefinida” de su participación de la mesa negociadora transversal de la comisión de Sistema Político, la que busca llegar a un acuerdo para evitar un nuevo rechazo como el ocurrido durante la semana pasada.

En un punto de prensa, el representante del Colectivo del Apruebo afirmó que sus colegas seguirían empujando una propuesta similar a la que terminó siendo desestimada por el pleno.

"Parece que no hay conciencia del mazazo que le dio el pleno al primer informe y si quiere insistir sobre la misma fórmula, con una atribución más por acá, con un pequeño y leve aumento del quórum de insistencia por otro lado, pero básicamente es el mismo engendro que no va a funcionar", expresó.

El ex diputado añadió que “es un engendro que no funciona, que no tiene ninguna posibilidad, a mi juicio, de mejorar nuestra calidad de la democracia, todo lo contrario”, apuntando a que solo se busca dejar satisfechos a los “unicameralistas” y a los “bicameralistas”.

El fracaso de la comisión

Durante la semana pasada el pleno de la Convención Constitucional rechazó gran parte del informe de sistema político debido a las profundas diferencias entre los convencionales sobre la composición del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Durante ese debate, el convencional del Frente Amplio (FA), Jaime Bassa (Ind-CS), expresó que “había en la comisión un cierto acuerdo, un cierto consenso en torno a la crisis de legitimidad y confianza que se encuentran sumidas las instituciones de representación popular, que ya no la representan, y ese es un problema del que tenemos que hacernos cargo”.

En esta semana se avanzó en algunos acuerdos, como la construcción de una Cámara de Diputadas y Diputados y de un Congreso Regional, que avanzaría a la eliminación del Senado pero con un bicameralismo asimétrico.