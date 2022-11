Fuad Chaín: la DC "no es demócrata ni cristiana"

Fuad Chahín cuestionó la decisión que tomó el Tribunal Supremo de la DC. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 05 de noviembre 2022 · 11:13 hs

Fuad Eduardo Chahin Valenzuela, abogado, se refirió a la decisión del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) de suspender su militancia tras haber apoyado el Rechazo de cara al Plebiscito de Salida.

En conversación con el Canal 24 Horas, el ex convencional constituyente sostuvo que a quienes piensan distinto “no se le puede perseguir, suspender o expulsar”.

El ex presidente de la falange cuestionó la postura del partido frente al Plebiscito, indicando que “forzó una Junta Nacional sin debate político, sin analizar la propuesta constitucional a una opción que fue ampliamente derrotada por la ciudadanía”.

A eso sumó que tras el triunfo del Rechazo “los perseguidos, suspendidos y, los que tiene que buscar otro espacio para hacer política, son los que logramos sintonizar con la gente”.

Por lo mismo, Fuad Chahín esperaba “un poco de autocrítica” por parte de la DC y “entender que el partido está absolutamente desorientado, que han utilizado el Tribunal Supremo como una forma de tener una verdadera policía política”.

“Una docena de militantes pidió mi suspensión, todos cercanos a la directiva (...) así presentaron la solicitud un día feriado y, el Tribunal Supremo, en una sesión especial me suspendió la militancia”, agregó.

Sobre esto, Chahín afirmó que ocurrió “cuando todos sabían que este jueves me iba a inscribir como candidato al Consejo Nacional del Partido. Y lo dicen en su carta para que no participe de la junta, le pregunto a Aldo Mardones, ¿por qué tienen miedo a que pueda ir yo a la junta? (...) a debatir ideas y el rol de la DC”.

Suspensión de su militancia

Respecto a la suspensión de su militancia en la DC, Fuad Chahín indicó que fue “una resolución exprés del Tribunal Supremo (...) me suspende la militancia en menos de 24 horas de que se venza el plazo para inscribir las candidaturas al Consejo Nacional para excluirme de este proceso”.

En esa misma línea, el ex diputado cuestionó que “se cometió un error por parte de la institucionalidad a forzar el partido a una posición errada y quienes estuvimos por el Rechazo estuvimos en una posición correcta”.

“Yo los critiqué y me suspendieron la militancia. ¿qué partido democrático es? No es ni demócrata, ni cristiano. El que piensa distinto tiene todo el derecho a opinar, no se le puede perseguir, suspender o expulsar”, cerró.