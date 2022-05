"Fue un voto de protesta": Jackson explicó por qué rechazó idea de legislar la ley de control de armas

Jackson afirmó que tanto él como el presidente Boric votaron gran parte de los artículos a favor en la discusión en particular. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 06 de mayo 2022 · 11:41 hs

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, explicó por qué tanto él como el actual presidente Gabriel Boric votaron en contra de la idea de legislar el proyecto de ley de control de armas, el que resurgió en medio de los últimos hechos de violencia registrados en el país.

El ex congresista de Revolución Democrática (RD) salió al paso de los emplazamientos de algunas ex autoridades del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, como el ex titular de la Segpres, Juan José Ossa, y el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quienes le recordaron su postura sobre el tema cuando era parlamentario.

"Ministro Jackson, usted votó en contra de la idea de legislar el control de armas. Y seguimos esperando que se renueven urgencia al proyecto contra el narcotráfico, a punto de ser ley", señaló Ossa.

El actual secretario de Estado respondió a las críticas y en declaraciones al matinal Mucho Gusto de Mega expresó que “el gobierno en ese momento presentó un proyecto que no contenía aspectos fundamentales para nosotros, que después se terminaron incorporando en el trámite del proyecto, que era principalmente el tema del banco de huellas balísticas”.

Jackson explicó que para aquel banco de huellas balísticas se requerían recursos, “porque esto nos permite perseguir mejor el delito que solo las penas".

“Cuando esto (el control de armas) se aborda solamente desde el punto de vista del aumento de las penas, no resulta, y eso está demostrado”, agregó el ministro, quien afirmó que en su momento esta postura fue respaldada por organizaciones como Paz Ciudadana.

El ex diputado señaló que tanto él como Boric tenían “poco poder” en aquel Congreso al ser solo dos, por lo que decidieron realizar "un voto de protesta, porque esto se estaba abordando solamente desde el punto de vista del aumento de las penas”.

Jackson aclaró que posteriormente, cuando se votó en particular, ambos votaron a favor de la mayoría de los artículos.