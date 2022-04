Fulvio Rossi, de Amarillos por Chile, afirma que la Convención traspasó varias "líneas rojas"

Rossi fue especialmente crítico con las decisiones en torno al sistema político, económico y de justicia. EL DÍNAMO

Por: Hernán Claro 02 de Abril 2022 · 08:00 hs

El ex senador chileno y hoy integrante del movimiento Amarillos por Chile, Fulvio Rossi, ha seguido de cerca las votaciones y normas aprobadas por el pleno de la Convención. Pese a ser un ex militante del PS, en entrevista con EL DÍNAMO aseguró que hoy no descarta votar por el Rechazo en el plebiscito de salida, dado que “hay varias líneas rojas que se traspasaron”.

De acuerdo al médico, el movimiento integrado por ex personeros de la ex Nueva Mayoría y que cuenta con más de 30 mil adherentes, aún no toma una decisión respecto al plebiscito de salida convocado para septiembre del 2022, porque en un inicio se pensaba que esta “era una tremenda oportunidad para encontrarse entre todos los chilenos con una Constitución que no sea de derecha, ni izquierda, sino que sea un punto de encuentro”.

Sin embargo, en palabras de Fulvio Rossi, “evidentemente que esa esperanza se está desvaneciendo”.

“En términos personales, te digo que hay varias líneas rojas que se traspasaron desde la administración del Estado, del sistema político, del sistema electoral, lo relativo a justicia, en el ámbito económico y lo que estoy viendo (aún no se vota) en al ámbito de la salud”, se sinceró Rossi.

Es una especie de mirada basada en la moral y no es una mirada racional de las cosas (…) esto es el cimiento y está en el origen de la destrucción de las democracias".

-Desde su surgimiento, Amarillos por Chile ha sido criticado por la izquierda y parte de la Convención. ¿Cómo recibe estas críticas?

-Todos los ciudadanos que vivimos en este país tenemos derecho a escrutar el funcionamiento y el debate que se da dentro de la Convención. Eso es un punto de partida porque lo que uno ve es descalificación a la forma y no al fondo, en el sentido de que se dice 'por qué el grupo de amarillos aparece en un determinado medio, a quién le han ganado, a quién representan'.

-¿No es así? ¿Cuál es la lectura que hacen desde el movimiento?

-Representamos más que una o tres personas, hay más de 33 mil adherentes. Pero más allá de eso, hay que aprender a respetar el sentir de los demás. Parto por ahí, porque lo que ocurre hoy en Chile, particularmente en la Convención, es que hay una visión totalitaria de la historia reciente de Chile y esa mirada se plasma en todas las dimensiones. Es una especie de mirada basada en la moral y no es una mirada racional de las cosas (…) esto es el cimiento y está en el origen de la destrucción de las democracias en países donde esto ha ocurrido, no respetar las diferencias.

Rossi acusa que nueva Constitución “echa por tierra 200 años de historia”

Durante la entrevista, Fulvio Rossi fue especialmente crítico con algunas normas aprobadas por el pleno de la Convención Constitucional, como el pluralismo jurídico y la desaparición del Senado como lo conocemos. Además, según indicó, se siguen discutiendo “ideas descabelladas” que afectarán el futuro de nuestro país.

De acuerdo al ex senador y diputado, actualmente se ha ido construyendo un diseño de nueva Constitución que “echa por tierra 200 años de historia republicana, que destruye instituciones a mi juicio fundamentales para Chile donde las reemplaza o simplemente desaparecen, afectando el futuro de Chile”.

“Desde cosas declarativas con implicancias importantes, por ejemplo, en materia de soberanía cuando se habla que Chile es un Estado donde hay varios pueblos y naciones, y naciones que tienen derecho al autogobierno, siento que la mayoría de los chilenos nos sentimos parte de una historia común que tiene que ver con la nación chilena, somos mestizos, por cierto que Chile es pluricultural donde hay pueblos originarios, pero un autogobierno es el cimiento de miradas separatistas, eso lo hemos visto en otros países”, complementó Rossi.

Hay ideas que se están discutiendo que denotan de una ignorancia completa".

-A su juicio, ¿cuáles son las normas aprobadas que afectarán el futuro del país?

-Se establecen dos tipos de justicia con el pluralismo jurídico, donde hay una justicia intervenida por el poder político con una Corte Suprema sin dientes donde sacaron el término de poder, porque ya no es un Poder Judicial. Por lo tanto, se termina con la independencia de los poderes del Estado. A esto le agrego lo que ha ocurrido hoy (ayer) donde vamos a tener en la práctica una sola cámara, concentrando el poder y donde el presidente que se va a poder reelegir y va a tener facultades prácticamente absolutas, ya no con una Cámara revisora como el Senado que establecía un contrapeso y favorecía la verdadera democracia.

-En la Convención los constituyentes piden a la ciudadanía esperar el borrador final para tomar una decisión en el plebiscito de salida

-Son cosas que ya se aprobaron, no estamos hablando de ideas que se les ocurren. Son descabelladas a mi juicio, pero ya no son aprobadas sólo en una comisión, sino que están aprobadas en el pleno y están en el texto que es difícil de reformular.

-¿Y qué pasa con las que siguen en discusión?

Hay ideas que se están discutiendo que denotan de una ignorancia completa. En el ámbito de la salud, con lo que se está aprobando, prácticamente desaparece el sector privado en circunstancias que el sector privado cumple un rol fundamental en salud. Ni siquiera han pensado en el costo para el Estado que significará la migración de pacientes de Isapre a Fonasa, lo que van a pagar todos los contribuyentes.

-En un momento dijo que se vería afectado el futuro del país. ¿A qué se refiere?

-Todo lo que se está aprobando en materia económica va a significar en la práctica una disminución de la inversión, disminución de crecimiento, del empleo, empobreciendo al país. Con todo lo que se ha hecho en el ámbito del sistema político, en los derechos sociales, en el ámbito económico, los que teníamos la esperanza de que era posible generar un encuentro donde hubiese un debate constructivo con capacidad de escucha, se ha ido desvaneciendo.

-Hasta el momento, ¿es esta nueva Constitución mejor que la actual?

-Yo voté apruebo porque pensaba que era posible tener una Constitución mejor que la ampliamente reformada en democracia. Pero lo que estoy viendo es una Constitución peor y hay que terminar con la falacia, que mí me parece una declaración abusiva, cuando se dice que la Constitución actual fue escrita por cuatro generales porque la verdad es que ha sido tremendamente modificada en gobiernos democráticos. Se equivoca el presidente (Gabriel) Boric cuando dice que cualquier Constitución va a ser mejor que la actual. Lo que hoy día se está construyendo va a ser claramente mucho peor y con graves consecuencias.