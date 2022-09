Gabriel Boric: "Es un honor ver este acto significativo de subordinación del poder militar al poder civil"

"Muy orgulloso de poder representar a los chilenos en esta oportunidad", expresó Boric tras finalizar la actividad. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 19 de septiembre 2022 · 17:27 hs

El Presidente Gabriel Boric destacó la Parada Militar 2022 que se desarrolló en el Parque O'Higgins, recalcando que es un acto de “subordinación del poder militar al poder civil”.

"Es un honor sentir tan profundamente vibrar la república, su historia, ver este acto significativo de subordinación del poder militar al poder civil, en donde se rinde honores a la glorias del Ejército y, por cierto, a la historia de nuestra patria. Muy orgulloso de poder representar a los chilenos en esta oportunidad", expresó Boric tras finalizar la actividad.

En la oportunidad también tuvo palabras para las pifias recibidas, planteando que "las expresiones de opinión son legítimas siempre, y yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida, por lo tanto, no tengo problema con que quienes no están de acuerdo con nosotros expresen su opinión".

Sin embargo, pidió que "no le falten el respeto hoy día acá a las instituciones de la patria, al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, y a todos quienes han realizado una impecable parada militar, que creo ha estado a la altura de la historia de Chile y que debiera enorgullecernos a todos. Por mi parte, ningún problema, feliz y orgulloso de lo que estamos haciendo".

En redes sociales, Gabriel Boric reiteró la significación de subordinación de la Parada Militar, señalando: “Muy orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil. Impecable Parada Militar 2022 con honores a las Glorias del Ejército y a la historia de nuestra patria”.

Estos dichos causaron el enojo del ex militante radical Carlos Maldonado, quien le respondió que “en lugar de unir, provoca. Presidente Gabriel Boric, no estamos en transición a la democracia, ni en la Unidad Popular, ni en la guerra fría, nadie cuestiona la institucionalidad, y usted no es un personaje histórico, solo necesitamos que haga un buen gobierno”.