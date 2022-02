Gabriel Boric: "Tenemos un horizonte que es avanzar a una superación del neoliberalismo"

"Encontrar puntos de encuentro que nos llevan a trabajar en conjunto. Eso es lo que estará puesto a prueba en nuestro gobierno y yo espero que lo logremos”, agregó. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 02 de Febrero 2022 · 19:38 hs

El Presidente electo Gabriel Boric conversó con Pablo Iglesias, líder histórico de Podemos de España, sobre lo que será su administración que se iniciará el próximo 11 de marzo.

El nuevo jefe de Estado fue entrevistado por Iglesias en su programa La Base, donde apuntó que tras imponerse a José Antonio Kast en segunda vuelta, “estoy permanentemente tratando de estar siempre consciente de porqué llegamos acá, cuál es el mandato que tenemos, no perdernos en la bruma de las urgencias y recordar siempre que llegamos con un mandato de cambio, de transformación y que venimos de los movimientos sociales”.

"Que estamos acá no por una cuestión testimonial, sino para cambiarle o contribuir en cambiarle la vida para mejor al pueblo de Chile”, planteó.

Consultado sobre las fuerzas que integran Apruebo Dignidad y de otros sectores que se sumaron a su Gabinete, Gabriel Boric indicó que "vamos a tener que atrevernos a salir de nuestras identidades particulares, que muchas veces nos gusta defender y, con mucho ahínco, para invitar a más gente a esta gesta”.

“En Chile, en particular, hay un consenso de que no podemos seguir en la lógica de que haya esferas de la sociedad que estén completamente entregadas a las manos del mercado, en particular lo que conocemos como derechos sociales”, advirtió Boric.

En esta línea, el miembro del Frente Amplio dejó en claro que "lo que nos une hoy, más allá de nuestras identidades particulares, es la construcción de un Estado que garantice derechos sociales universales. La socialdemocracia ha entrado en un retroceso y los partidos que la sustentaron han tenido un proceso de reflexión que nos permite a nosotros, que venimos de otra tradición.

"Encontrar puntos de encuentro que nos llevan a trabajar en conjunto. Eso es lo que estará puesto a prueba en nuestro gobierno y yo espero que lo logremos”, agregó.

Respecto al rol que jugará la oposición, Gabriel Boric aseguró que "si la derecha política y la derecha mediática se leyeran la Tesis de Abril (de Lenin) quedarían absolutamente flipando, como dicen ustedes, respecto a lo moderadas de nuestras posturas”.

"Nosotros tenemos un horizonte al que aspiramos, que es de largo plazo y que consiste en avanzar a una superación del neoliberalismo y la construcción de otro modelo de desarrollo, sabemos que no se logra de la noche a la mañana y, por sobre todo, sabemos que tenemos que hacerlo por vías democráticas”, declaró Boric.

Gabriel Boric puntualizó "hoy lo que nosotros estamos intentando es que el apoyo que nosotros recibimos en la segunda vuelta consolidarlo desde una perspectiva inclusiva, convocante, no plantearnos en una lógica de guerra, sino entender que los cambios los vamos a tener que hacer paso a paso, porque si no el riesgo de retroceder es demasiado grande”.