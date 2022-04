Gabriel Boric discrepa con crítica de su madre a la Convención: "Estoy esperanzado"

Boric abordó los dichos de su madre, María Soledad Font, y dijo que la Convención ha hecho un buen trabajo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 12 de Abril 2022 · 17:47 hs

En un punto de prensa en la comuna de Cerro Navia el presidente, Gabriel Boric, se refirió a las críticas que realizó su madre, María Soledad Font, en contra de la Convención Constitucional, luego que la mujer dijo estar desilusionada del proceso después de descubrir que “no todos eran eruditos”.

Lo peor, según María Soledad Font, fue que vio como “Gabriel se inmoló para que esto resultase” al firmar el acuerdo político que dio paso al proceso constituyente.

“Me preocupé cuando me di cuenta de que no todos eran eruditos. (Hay) mucha gente buena que quiere hacer cosas buenas, ¡pero para hacer eso hay que saber! Por ejemplo, yo jamás me hubiera postulado, no se me habría ocurrido. Yo no digo que todos sean abogados, pero personas que saben”, señaló la mamá de Boric en entrevista con la revista Ya.

Boric tomó distancia de dichos de su madre

Al respecto, el presidente de la República tomó distancia de los dichos de su mamá y aseguró que “estoy tremendamente esperanzando con la Convención y he visto como día a día la Convención va avanzando (muchas veces de manera silenciosa), pese a que cuando se levanta el volumen es solamente para destacar las cosas más polémicas”.

“¿Se acuerdan que durante un tiempo nos trataron de decir que la Convención quería eliminar los símbolos patrios? Mentira, la Convención Constitucional aprobó el escudo, el himno y la bandera como símbolos patrios. Ayer se aprobó también que Chile es una estado social de derecho”, agregó Boric, junto con destacar que la instancia está “avanzando firme en temas que son importantes”.

Volviendo a las declaraciones de su madre, el mandatario explicó que durante el proceso constituyente es necesario “escuchar a la mayor gente posible”.

Gabriel Boric evidenció que “las opiniones de todas las personas en el país son legítimas”, sin embargo, “yo respondo por las mías y mi convicción está puesta en el proceso constituyente”.