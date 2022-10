Gabriel Boric no descarta que Izkia Siches vuelva a ocupar un cargo en el gobierno

Gabriel Boric e Izkia Siches durante el cambio de gabinete a comienzos de septiembre. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 01 de octubre 2022 · 08:49 hs

El presidente Gabriel Boric participó este viernes del foro "Reto social de América Latina", el que fue organizado por el diario El País de España.

En dicha instancia, el mandatario no descartó que la ex ministra del Interior, Izkia Siches, vuelva a ocupar un cargo en el gobierno tras su salida hace unas semanas.

Allí también reconoció que sacar a la ex presidenta del Colegio Médico del cargo y poner a Carolina Tohá fue "muy doloroso porque siempre se forman complicidades".

Consultado por si fue un error incluir a su círculo cercano en su administración, Boric aseguró que “en absoluto fue un error. Estoy muy orgulloso. Estaba hablando recién con nuestra ex ministra Izkia Siches. Estoy muy orgulloso de haberla considerado”.

“Sé que hizo un gran esfuerzo y no me cabe ninguna duda, que tendrá espacios para colaborar en el futuro en el Gobierno y no solamente ella, de seguro otras personas que salieron con el cambio de gabinete”, agregó.

Además, Gabriel Boric destacó que “es parte de lo ingrato de la política y todos nuestros colaboradores saben de que están ahí y que en cualquier momento pueden salir”.

Nuevos límites

En el foro organizado por El País, el presidente Gabriel Boric se refirió a los aprendizajes políticos que ha logrado su generación.

“Lo que nosotros hemos aprendido como generación es que los límites no son... Uno no puede hacerle reverencia a los límites. Estos también pueden ser empujados e ir formando nuevos límites”, sostuvo el mandatario.

En esa misma línea, Boric indicó que “hoy tenemos que buscar nuevos límites, por cierto, recogemos la tradición de parte importante de la izquierda chilena y somos muy respetuosos, valoramos mucho las instituciones, porque sabemos que los cambios y transformaciones se sostengan en el tiempo no pueden depender del arbitrio del Gobierno de turno”.