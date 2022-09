Gabriel Boric se molesta con periodista que le preguntó por embajador Javier Velasco

El Mandatario instó a "quienes opinan respecto a esto a que ojalá veamos el foro entero, discutamos con altura de miras respecto a esto y no tratemos de buscar la peor versión del extracto de una cuña para pelearnos entre nosotros". AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 21 de septiembre 2022 · 18:39 hs

El Presidente Gabriel Boric reaccionó molesto ante las consultas de la prensa sobre las declaraciones de Javier Velasco, embajador de Chile en España, quien tuvo una visión crítica del rol jugado por la ex Concertación en la generación del estallido social.

Ante esto, Boric le preguntó a la periodista “¿qué frase específica molestó sobre el embajador en España?”.

Periodista: El tema de los 30 años, Presidente. Eso ha salido en los medios de comunicación

Gabriel Boric: Pero ¿qué frase en específico de los 30 años le molestó?

Periodista: Presidente, el embajador en España dio a conocer, en un foro, se refirió a los 30 años respecto a la Concertación. Dio una serie de diferencias y profundizó en la desigualdad respecto a los gobiernos de la ex Concertación ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿usted está al tanto de lo que dijo el embajador?

Boric: Estoy al tanto y tengo la transcripción de lo que dijo el embajador en un foro ante la pregunta ¿sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al embajador? ¿el contexto en qué se da esa respuesta?

Periodista: ¿Puede responder?

Tras este intercambio, el jefe de Estado explicó su postura señalando que “estoy preguntando porque acá sucede permanentemente que se busca la peor versión posible de una cuña en específico para tratar de armar un debate y se le piden declaraciones a todo el mundo y estoy seguro que casi nadie vio el foro en el que participó el embajador en España”.

En esta línea, Boric detalló que un representante de Telefónica le consultó al embajador Velasco si “creía posible que hubiese un nuevo estallido social de las características del 2019 hoy en Chile. A lo que el embajador, en una extensa respuesta, dijo que él creía que las condiciones sobre las cuales se dio el estallido social habían sido una acumulación de políticas de más de 30 años, en donde había un cansancio por parte de la gente y que fue parte de lo que discutimos como país durante mucho en los últimos años”.

Defensa de Boric a embajador en España

Al respecto, Boric puntualizó que "yo he entregado una visión respecto a que acá las cosas no son blanco y negro. Acá ni los 30 años fueron políticas que le hicieron mal a Chile ni fueron lo mejor que se pudo haber hecho. Yo creo que todos compartimos aquello. Tuvimos, y lo dije ayer en el discurso, importantes cifras de crecimiento; logramos superar de manera exitosa, no totalmente, pero de manera muy significativa la pobreza en Chile, mejoramos los índices en educación, gracias a lo que hicieron los gobiernos de la Concertación y también del Presidente Piñera”.

“Por tanto, el tener una visión crítica a parte de ese periodo no me parece que constituya un motivo de generar una gran polémica”, dejó en claro.

El Mandatario instó a "quienes opinan respecto a esto a que ojalá veamos el foro entero, discutamos con altura de miras respecto a esto y no tratemos de buscar la peor versión del extracto de una cuña para pelearnos entre nosotros. Chile tiene derecho a revisar su historia, Chile tiene derecho a tener opinión sobre su historia”.