Gaspar Domínguez: "Si no gana el Apruebo seguiremos en crisis política"

Gaspar Domínguez aseveró que “yo creo y tengo la convicción de que esta Convención, a través de un régimen político flexible, va a permitir canalizar las demandas sociales". AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 17 de mayo 2022 · 17:28 hs

Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, se refirió a la entrega del borrador de la nueva Constitución y al incremento del rechazo a la Carta Magna en las diversas encuestas.

En entrevista con T13, Domínguez expresó que esta situación se debe a que “estamos en la mitad de un proceso constituyente y este trae muchas dificultades en relación a que busca reemplazar una institucionalidad por otra, y eso produce un grado de incertidumbre”.

"Creo que es natural y esperable en esta etapa del proceso que tengamos que trabajar en dar las certezas que la gente necesita para que las personas puedan formar su convicción", agregó.

Junto con ello, Domínguez fue consultado sobre las declaraciones de María Elisa Quinteros, quien expresó que esperaba que el borrador de la nueva Constitución representara un cambio más profundo.

Al respecto, planteó que para ello se hubiera necesitado un quórum más alto, añadiendo que "si yo hubiese escrito la Constitución sólo con mi mundo no sería igual a la que es", afirmó.

"Para lograr estos amplios consensos, de 103 votos, se requiere que mucha gente se ponga de acuerdo. Eso implica que el resultado sea una especie de suma de todas las visiones y este no va a ser exactamente lo que a ninguno le hubiera gustado por sí solo", argumentó.

A Domínguez se le preguntó su perspectiva sobre un eventual triunfo del rechazo en el plebiscito de salida, señalando que "hoy estamos en una profunda crisis política y este proceso constituyente viene a ayudarnos a salir de esta".

"Si no gana el apruebo seguiremos en la misma crisis política en la que estamos hoy", sostuvo.

En esta línea, Gaspar Domínguez aseveró que “yo creo y tengo la convicción de que esta Convención, a través de un régimen político flexible, va a permitir canalizar las demandas sociales. Nos va a permitir salir de esta crisis social”.

"Hemos tenido que conversar, ceder, transar, pero en su conjunto, yo diría que esta Constitución nos va a permitir dar respuesta a las demandas sociales para que no se siga atendiendo con un especialista solamente la gente que tenga plata, para que no siga teniendo acceso a una educación de calidad sólo las personas que puedan pagarla, para que la segregación en la ciudad no sea la que tenemos hoy en día y para que las demandas sociales puedan ser canalizadas por un sistema parlamentario que escucha", puntualizó.

Domínguez sentenció que “tengo esperanza de que la gente va a conocer las propuestas, les van a gustar y van a aprobar la nueva Constitución”.